Uma colisão frontal entre dois veículos terminou com duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (28), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre. O sinistro aconteceu por volta das 17h45, na altura do km 38,700, no sentido Norte da rodovia.

As vítimas fatais foram identificadas como Rodrigo Camargo Clemente, de 38 anos, condutor do Fiat Strada, e Devair da Silva Araujo, de 28 anos, passageiro do veículo.

Segundo as informações apuradas no local, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), vinculado ao CPI-10, para atender à ocorrência.