Uma colisão frontal entre dois veículos terminou com duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (28), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre. O sinistro aconteceu por volta das 17h45, na altura do km 38,700, no sentido Norte da rodovia.
As vítimas fatais foram identificadas como Rodrigo Camargo Clemente, de 38 anos, condutor do Fiat Strada, e Devair da Silva Araujo, de 28 anos, passageiro do veículo.
Segundo as informações apuradas no local, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), vinculado ao CPI-10, para atender à ocorrência.
A partir da análise dos vestígios deixados no local e do posicionamento dos veículos, foi constatado que houve uma colisão frontal. Conforme o registro da ocorrência, a Fiat Strada teria invadido a pista contrária e atingido uma GM S10 que seguia no sentido oposto.
Rodrigo e Devair foram socorridos após o impacto, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram.
O motorista da S10 sofreu escoriações leves. Após o atendimento inicial, ele deixou o local e se deslocou por meios próprios até a Unimed de Araçatuba.
As circunstâncias que levaram à invasão da pista contrária deverão ser esclarecidas durante a apuração do caso.
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