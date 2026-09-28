A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga estimada em mais de seis toneladas de maconha na tarde desta segunda-feira (28), durante abordagem na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Santópolis do Aguapeí.

A droga estava escondida em um compartimento de um caminhão que transportava uma carga de linguiça.

A apreensão ocorreu durante ação conjunta do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado).