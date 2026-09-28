A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga estimada em mais de seis toneladas de maconha na tarde desta segunda-feira (28), durante abordagem na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Santópolis do Aguapeí.
A droga estava escondida em um compartimento de um caminhão que transportava uma carga de linguiça.
A apreensão ocorreu durante ação conjunta do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado).
Droga estava escondida no caminhão
Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram centenas de fardos de maconha escondidos em um compartimento.
A contagem e a pesagem ainda estavam em andamento na noite desta segunda-feira, na base da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba. Por isso, o peso exato da droga ainda não havia sido confirmado.
A estimativa inicial da Polícia Rodoviária, entretanto, apontava para mais de seis toneladas.
Motorista foi preso
O motorista, de 44 anos, foi preso em flagrante. Segundo relato feito aos policiais, ele afirmou que havia pegado o caminhão no Paraná e que levaria o veículo até Aracaju (SE).
Após a abordagem, o caminhão e a carga apreendida foram levados para a base da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, onde os procedimentos da ocorrência continuavam na noite desta segunda-feira.
O caso seria apresentado à Polícia Federal. Até a publicação desta matéria, a ocorrência permanecia em andamento e o peso definitivo da droga ainda não havia sido divulgado.
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