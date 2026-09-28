28 de setembro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Colisão frontal deixa dois mortos na SP-461 em Brejo Alegre

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A GM S10 ficou com a parte frontal destruída após colisão na SP-461, em Brejo Alegre; acidente deixou dois ocupantes de uma Fiat Strada mortos
A GM S10 ficou com a parte frontal destruída após colisão na SP-461, em Brejo Alegre; acidente deixou dois ocupantes de uma Fiat Strada mortos

Uma colisão frontal deixou duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (28), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre.

O acidente ocorreu por volta das 17h45, no km 38, e envolveu uma Fiat Strada e uma GM S10.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor e o passageiro da Strada chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

Polícia apura dinâmica da colisão

De acordo com a Polícia Rodoviária, vestígios encontrados no local e a posição dos veículos indicam, preliminarmente, que a Fiat Strada teria invadido a pista contrária antes da colisão frontal com a S10.

Os dois ocupantes da Strada foram atendidos pelas equipes de emergência, mas morreram em decorrência dos ferimentos.

O motorista da S10 sofreu escoriações leves e, posteriormente, seguiu por meios próprios até a Unimed de Araçatuba para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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