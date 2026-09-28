Uma colisão frontal deixou duas pessoas mortas na tarde desta segunda-feira (28), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre.

O acidente ocorreu por volta das 17h45, no km 38, e envolveu uma Fiat Strada e uma GM S10.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor e o passageiro da Strada chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.