Um homem foi preso por receptação na madrugada deste domingo (27), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta na área rural de Auriflama.
Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sinais identificadores do veículo e constataram que a motocicleta havia sido furtada em Araçatuba.
Questionado sobre a procedência, o condutor afirmou aos policiais que havia comprado a moto por R$ 150. Diante da constatação de que o veículo era produto de furto, ele recebeu voz de prisão.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por receptação foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.
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