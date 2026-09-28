Um homem foi preso por receptação na madrugada deste domingo (27), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta na área rural de Auriflama.

Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sinais identificadores do veículo e constataram que a motocicleta havia sido furtada em Araçatuba.

Questionado sobre a procedência, o condutor afirmou aos policiais que havia comprado a moto por R$ 150. Diante da constatação de que o veículo era produto de furto, ele recebeu voz de prisão.