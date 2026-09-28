28 de setembro de 2026
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RASTRO DO FURTO

Moto furtada em Araçatuba é recuperada em Auriflama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Condutor disse à polícia que havia comprado o veículo por R$ 150; homem foi preso em flagrante por receptação
Condutor disse à polícia que havia comprado o veículo por R$ 150; homem foi preso em flagrante por receptação

Um homem foi preso por receptação na madrugada deste domingo (27), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta na área rural de Auriflama.

Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sinais identificadores do veículo e constataram que a motocicleta havia sido furtada em Araçatuba.

Questionado sobre a procedência, o condutor afirmou aos policiais que havia comprado a moto por R$ 150. Diante da constatação de que o veículo era produto de furto, ele recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por receptação foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.

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