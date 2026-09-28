Familiares e amigos de Marcelo Gatti iniciaram uma campanha de doação de sangue nesta segunda-feira (28), depois que ele ficou gravemente ferido em um acidente na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui.

Marcelo foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde, segundo informação recebida pela reportagem, passaria por cirurgia.

A mobilização informa que doadores de qualquer tipo sanguíneo podem participar. As doações devem ser feitas no Hemocentro de Araçatuba, informando que são destinadas à campanha em nome de Marcelo Gatti.