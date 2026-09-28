Familiares e amigos de Marcelo Gatti iniciaram uma campanha de doação de sangue nesta segunda-feira (28), depois que ele ficou gravemente ferido em um acidente na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui.
Marcelo foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde, segundo informação recebida pela reportagem, passaria por cirurgia.
A mobilização informa que doadores de qualquer tipo sanguíneo podem participar. As doações devem ser feitas no Hemocentro de Araçatuba, informando que são destinadas à campanha em nome de Marcelo Gatti.
Acidente aconteceu pela manhã
Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo José Gati Nunhez conduzia um Fiat Mobi no sentido Birigui a Brejo Alegre quando se envolveu em uma colisão transversal com um veículo de grande porte, aparentemente um caminhão canavieiro, na altura do km 24,2 da rodovia.
Uma testemunha relatou à polícia que Marcelo seguia com destino a São José do Rio Preto quando teria se deparado com o caminhão realizando uma conversão e atravessando a pista. Ainda segundo o registro, as condições de baixa luminosidade teriam dificultado que o motorista evitasse a colisão.
O condutor do veículo de grande porte deixou o local e não havia sido identificado até a elaboração do boletim de ocorrência.
Marcelo ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui.
Conforme o registro policial, apresentava quadro grave e sofreu múltiplas fraturas. Posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A investigação busca identificar o outro veículo e seu condutor, além de esclarecer as circunstâncias do acidente.
Como doar
As doações podem ser feitas no Hemocentro de Araçatuba, na avenida Arthur Ferreira da Costa, 330.
Segundo as informações divulgadas pela campanha, o atendimento ocorre às segundas e quintas-feiras, das 7h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h; às terças, quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 12h30; e aos sábados, das 7h às 11h.
Ao comparecer à unidade, o doador deve informar que a doação é destinada à campanha em nome de Marcelo Gatti. A mobilização ressalta que as doações também contribuem para os estoques utilizados no atendimento de outros pacientes da região.
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