A Prefeitura de Araçatuba abriu licitação para contratar a empresa responsável pela revitalização da Plataforma Ferroviária. A Concorrência Eletrônica nº 013/2026 prevê investimento de até R$ 4.611.798,89.
O prédio tem 2.650 metros quadrados e foi construído no início da década de 1960. A Plataforma integra o conjunto histórico ferroviário da cidade e está em processo de tombamento municipal.
Valor aumentou R$ 41,3 mil
O valor previsto na licitação é R$ 41.316,91 superior ao divulgado pela própria Prefeitura na quarta-feira (23), quando anunciou investimentos para a Plataforma Ferroviária e o Terminal Urbano Nelson Reis Alves.
Na ocasião, a administração informou que seriam destinados R$ 4.570.481,98 à revitalização da Plataforma. Agora, o edital estabelece R$ 4.611.798,89 para a contratação.
No anúncio anterior, a Prefeitura informou que a obra prevê recuperação estrutural, impermeabilização da cobertura, pintura e reformas de esquadrias, pisos, calçadas, sanitários e instalações elétricas. Também estão previstas climatização, adequações de acessibilidade e sistema de prevenção e combate a incêndios.
Licitação será em outubro
A contratação será realizada pelo critério de menor preço global.
A sessão da concorrência está marcada para 15 de outubro, às 9h, pela plataforma Licitanet. As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 8h59 do mesmo dia.
O edital e seus anexos estão disponíveis no portal de licitações da Prefeitura.
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