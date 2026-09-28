28 de setembro de 2026
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Araçatuba abre licitação de R$ 4,6 milhões para Plataforma

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Construída no início da década de 1960, a Plataforma Ferroviária está em processo de tombamento municipal
Construída no início da década de 1960, a Plataforma Ferroviária está em processo de tombamento municipal

A Prefeitura de Araçatuba abriu licitação para contratar a empresa responsável pela revitalização da Plataforma Ferroviária. A Concorrência Eletrônica nº 013/2026 prevê investimento de até R$ 4.611.798,89.

O prédio tem 2.650 metros quadrados e foi construído no início da década de 1960. A Plataforma integra o conjunto histórico ferroviário da cidade e está em processo de tombamento municipal.

Valor aumentou R$ 41,3 mil

O valor previsto na licitação é R$ 41.316,91 superior ao divulgado pela própria Prefeitura na quarta-feira (23), quando anunciou investimentos para a Plataforma Ferroviária e o Terminal Urbano Nelson Reis Alves.

Na ocasião, a administração informou que seriam destinados R$ 4.570.481,98 à revitalização da Plataforma. Agora, o edital estabelece R$ 4.611.798,89 para a contratação.

No anúncio anterior, a Prefeitura informou que a obra prevê recuperação estrutural, impermeabilização da cobertura, pintura e reformas de esquadrias, pisos, calçadas, sanitários e instalações elétricas. Também estão previstas climatização, adequações de acessibilidade e sistema de prevenção e combate a incêndios. 

Licitação será em outubro

A contratação será realizada pelo critério de menor preço global.

A sessão da concorrência está marcada para 15 de outubro, às 9h, pela plataforma Licitanet. As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 8h59 do mesmo dia. 

O edital e seus anexos estão disponíveis no portal de licitações da Prefeitura. 

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