A Prefeitura de Araçatuba abriu licitação para contratar a empresa responsável pela revitalização da Plataforma Ferroviária. A Concorrência Eletrônica nº 013/2026 prevê investimento de até R$ 4.611.798,89.

O prédio tem 2.650 metros quadrados e foi construído no início da década de 1960. A Plataforma integra o conjunto histórico ferroviário da cidade e está em processo de tombamento municipal.

Valor aumentou R$ 41,3 mil

O valor previsto na licitação é R$ 41.316,91 superior ao divulgado pela própria Prefeitura na quarta-feira (23), quando anunciou investimentos para a Plataforma Ferroviária e o Terminal Urbano Nelson Reis Alves.