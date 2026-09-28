As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2026 passaram nesta segunda-feira (28) por mais uma etapa de fiscalização em Araçatuba. A auditoria foi acompanhada por representantes da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e pela imprensa.

Durante o procedimento, cinco urnas foram submetidas às verificações previstas para a auditoria. Outras duas foram selecionadas aleatoriamente por participantes da cerimônia para também passarem por testes.

As normas do TRE-SP preveem que a verificação da integridade e autenticidade dos sistemas e a conferência dos dados ocorram por amostragem, com equipamentos escolhidos entre as urnas destinadas à votação e à contingência.