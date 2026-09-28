As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2026 passaram nesta segunda-feira (28) por mais uma etapa de fiscalização em Araçatuba. A auditoria foi acompanhada por representantes da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e pela imprensa.
Durante o procedimento, cinco urnas foram submetidas às verificações previstas para a auditoria. Outras duas foram selecionadas aleatoriamente por participantes da cerimônia para também passarem por testes.
As normas do TRE-SP preveem que a verificação da integridade e autenticidade dos sistemas e a conferência dos dados ocorram por amostragem, com equipamentos escolhidos entre as urnas destinadas à votação e à contingência.
Sistemas e votação são verificados
O chefe de cartório da 11ª Zona Eleitoral, Flávio Stipp Vaz, explicou que um dos procedimentos utiliza o AVPART, programa desenvolvido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que permite verificar a autenticidade dos sistemas instalados nas urnas por meio de resumos digitais, conhecidos como hashes, e assinaturas digitais.
Também é utilizado o VPP (Verificador Pré/Pós-Eleição), que permite conferir dados de candidatos e partidos e realizar uma demonstração do processo de votação. Os dois procedimentos estão previstos na regulamentação do TRE-SP para as eleições deste ano.
Na demonstração, primeiro é emitida a zerésima, documento que indica a inexistência de votos registrados antes da votação. Em seguida, são inseridos votos e, ao final, é impresso o Boletim de Urna para conferência do resultado registrado pelo equipamento.
Segundo Flávio, esta é a última etapa de auditoria realizada no cartório antes da distribuição das urnas. Os equipamentos permanecem armazenados em segurança até serem encaminhados aos locais de votação na véspera da eleição.
Fiscalização do processo
O juiz eleitoral Adeilson Ferreira Negri acompanhou os trabalhos em Araçatuba. O Ministério Público Eleitoral também participou do procedimento.
O promotor eleitoral Marcelo Neira destacou a presença de diferentes instituições e da imprensa. Segundo ele, o acompanhamento permite dar transparência às etapas de preparação para as eleições.
A OAB Araçatuba também acompanhou a auditoria, representada pelo vice-presidente Wagner Viotto.
O que o eleitor pode levar
A chefe do cartório da 299ª Zona Eleitoral, Fabiana Camargo, recomenda que o eleitor leve uma “colinha” de papel com os números dos candidatos na ordem de votação. Neste ano serão seis escolhas: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.
O eleitor deve apresentar documento oficial com foto. Segundo Fabiana, documentos digitais são aceitos, mas uma reprodução do documento em PDF não é considerada documento digital válido.
A manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida, inclusive por meio de camiseta ou adesivo. Manifestações coletivas ou destinadas a convencer outros eleitores são proibidas.
O celular não pode ser levado à cabina de votação, mesmo desligado. Antes de votar, o aparelho deverá ser desligado e depositado no local indicado pela mesa receptora, que ficará responsável por sua guarda até a conclusão do voto.
Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem receber auxílio de pessoa de sua escolha quando isso for considerado imprescindível pela presidência da mesa. O acompanhante não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, partido, federação ou coligação, e o auxílio deve ser registrado em ata.
O primeiro turno das eleições será realizado no próximo domingo, 4 de outubro.
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