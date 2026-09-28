Uma notícia pode começar com uma denúncia de um morador, uma decisão da prefeitura ou uma pergunta que ainda não foi respondida. Para chegar ao público, porém, ela exige apuração: ouvir os envolvidos, conferir documentos, buscar contexto e corrigir eventuais erros. É esse trabalho que o Dia Mundial do Jornalismo, celebrado nesta segunda-feira, 28, convida a reconhecer.

Em Araçatuba e nas cidades da região, o jornalismo acompanha acontecimentos que afetam diretamente a rotina da população. Uma mudança no atendimento de saúde, uma obra que altera o trânsito, a votação de um projeto de lei ou a investigação de um crime precisam ser explicadas com clareza e responsabilidade. A cobertura local também abre espaço para histórias, iniciativas e problemas que poderiam passar despercebidos.

A data coincide com o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Essa aproximação lembra que informar depende tanto da liberdade de imprensa quanto do acesso a dados públicos. Quando informações são verificadas e apresentadas de forma compreensível, as pessoas têm mais condições de conhecer seus direitos, cobrar respostas e participar das decisões que afetam sua cidade.