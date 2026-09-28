28 de setembro de 2026
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COMUNICAÇÃO

Dia Mundial do Jornalismo reforça o valor da informação apurada

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arte produzida com inteligência artificial a partir de foto de Araçatuba
No Dia Mundial do Jornalismo, a data destaca a importância da checagem e da informação de interesse público
No Dia Mundial do Jornalismo, a data destaca a importância da checagem e da informação de interesse público

Uma notícia pode começar com uma denúncia de um morador, uma decisão da prefeitura ou uma pergunta que ainda não foi respondida. Para chegar ao público, porém, ela exige apuração: ouvir os envolvidos, conferir documentos, buscar contexto e corrigir eventuais erros. É esse trabalho que o Dia Mundial do Jornalismo, celebrado nesta segunda-feira, 28, convida a reconhecer. 

Em Araçatuba e nas cidades da região, o jornalismo acompanha acontecimentos que afetam diretamente a rotina da população. Uma mudança no atendimento de saúde, uma obra que altera o trânsito, a votação de um projeto de lei ou a investigação de um crime precisam ser explicadas com clareza e responsabilidade. A cobertura local também abre espaço para histórias, iniciativas e problemas que poderiam passar despercebidos.

A data coincide com o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Essa aproximação lembra que informar depende tanto da liberdade de imprensa quanto do acesso a dados públicos. Quando informações são verificadas e apresentadas de forma compreensível, as pessoas têm mais condições de conhecer seus direitos, cobrar respostas e participar das decisões que afetam sua cidade.

Em um ambiente em que mensagens, imagens e vídeos circulam rapidamente, a velocidade não substitui a checagem. O compromisso do jornalismo é distinguir o que está confirmado do que ainda é suspeita, dar voz aos envolvidos e acompanhar os desdobramentos depois da primeira publicação.

Neste Dia Mundial do Jornalismo, a Folha da Região reafirma esse compromisso com Araçatuba e toda a região: estar perto dos fatos, ouvir a comunidade e oferecer informação de interesse público com precisão e independência.

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