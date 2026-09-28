28 de setembro de 2026
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VILA XAVIER

Homem de 34 anos é encontrado morto dentro de casa em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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O corpo foi encontrado na manhã desta segunda, dentro de uma residência na Rua 15 de Novembro, no bairro Vila Xavier
O corpo foi encontrado na manhã desta segunda, dentro de uma residência na Rua 15 de Novembro, no bairro Vila Xavier

Um homem de 34 anos, identificado como Salatiel Amaro de Almeida, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (28), dentro de uma residência na Rua 15 de Novembro, no bairro Vila Xavier, em Birigui.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 6h30. O imóvel foi isolado e passou por perícia, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação das circunstâncias da morte.

Ainda conforme a polícia, não foram identificados sinais aparentes de arrombamento na residência. Também não havia, inicialmente, indícios visíveis de violência no local.

A causa da morte ainda não foi esclarecida. Após a realização da perícia, o corpo deverá seguir para os procedimentos legais, que poderão contribuir para determinar o que provocou a morte.

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