Um homem de 34 anos, identificado como Salatiel Amaro de Almeida, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (28), dentro de uma residência na Rua 15 de Novembro, no bairro Vila Xavier, em Birigui.
Segundo informações da Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 6h30. O imóvel foi isolado e passou por perícia, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação das circunstâncias da morte.
Ainda conforme a polícia, não foram identificados sinais aparentes de arrombamento na residência. Também não havia, inicialmente, indícios visíveis de violência no local.
A causa da morte ainda não foi esclarecida. Após a realização da perícia, o corpo deverá seguir para os procedimentos legais, que poderão contribuir para determinar o que provocou a morte.
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