Um homem de 34 anos, identificado como Salatiel Amaro de Almeida, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (28), dentro de uma residência na Rua 15 de Novembro, no bairro Vila Xavier, em Birigui.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 6h30. O imóvel foi isolado e passou por perícia, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação das circunstâncias da morte.

Ainda conforme a polícia, não foram identificados sinais aparentes de arrombamento na residência. Também não havia, inicialmente, indícios visíveis de violência no local.