As agências da Caixa Econômica Federal em Araçatuba e região retomam o atendimento ao público nesta segunda-feira (28), em cumprimento à decisão liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que determinou a manutenção de pelo menos 60% dos empregados em atividade durante a greve. A informação foi confirmada à Folha da Região pelo presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeb), José Augusto Ribeiro.

Segundo Ribeiro, as unidades precisam manter o percentual mínimo de funcionários para garantir os serviços considerados essenciais enquanto a paralisação continua. Em Araçatuba, as agências da Caixa ficam na Praça Rui Barbosa, na rua do Fico e na rua Brasil. Conforme a orientação repassada pelo sindicato, as unidades devem funcionar para atendimento ao público a partir desta segunda.

A determinação foi dada em liminar pelo ministro Maurício Godinho Delgado, do TST, após a Caixa ajuizar dissídio coletivo de greve contra as entidades que representam os trabalhadores. O banco havia solicitado a manutenção de 80% do efetivo, mas o ministro estabeleceu o percentual mínimo de 60% por agência, podendo o trabalho ser presencial ou remoto.