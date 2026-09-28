O calor deve ganhar ainda mais força nesta terça-feira (29) em Araçatuba e municípios da região. A previsão aponta máxima de até 42°C, mantendo a região entre as áreas do interior paulista com temperaturas mais elevadas neste início de primavera. Dados de previsão consultados pelo IPMet/Unesp indicam a continuidade do tempo quente e seco, com umidade relativa do ar podendo ficar baixa durante os períodos mais quentes do dia.
A sequência de temperaturas elevadas já vem sendo registrada. Em Araçatuba, os termômetros chegaram à marca de 40°C no domingo (27), segundo dados de previsão meteorológica. Para esta terça-feira, a projeção consultada indica que o calor pode atingir o pico da semana, com máxima prevista de 42°C.
Na quarta-feira (30), existe possibilidade de chuva, mas o volume previsto é baixo e não representa, neste momento, uma mudança significativa no padrão de calor. A previsão numérica do IPMet indica possibilidade de precipitações isoladas ao longo do dia, enquanto as temperaturas continuam elevadas.
Para o fim de semana, a previsão indica uma possibilidade maior de chuva na região, com volumes que podem chegar a cerca de 20 milímetros em alguns períodos, dependendo da atualização dos modelos meteorológicos. Mesmo com a possibilidade de precipitação, o calor ainda deve permanecer presente. No domingo (4), quando ocorre o primeiro turno das eleições de 2026, a população deve ficar atenta às condições do tempo, principalmente durante os períodos de maior exposição ao sol.
Umidade baixa exige atenção
Além das altas temperaturas, a combinação com umidade relativa do ar entre 20% e 30% aumenta a necessidade de cuidados. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), índices entre 21% e 30% são classificados como estado de atenção, com recomendação para aumentar a ingestão de água, evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes e permanecer, sempre que possível, em locais protegidos do sol.
Crianças, idosos e pessoas acamadas ou com problemas respiratórios precisam de atenção especial durante os períodos de calor intenso e ar seco. A orientação é manter a hidratação, utilizar roupas leves, deixar os ambientes ventilados e evitar exposição prolongada ao sol, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde. A Defesa Civil também destaca que o tempo seco pode favorecer irritações nas vias respiratórias e agravar problemas como asma, rinite, bronquite e sinusite.
A recomendação é acompanhar as atualizações das previsões meteorológicas nos próximos dias, principalmente porque a possibilidade e o volume de chuva podem sofrer alterações conforme a aproximação do fim de semana.
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