O calor deve ganhar ainda mais força nesta terça-feira (29) em Araçatuba e municípios da região. A previsão aponta máxima de até 42°C, mantendo a região entre as áreas do interior paulista com temperaturas mais elevadas neste início de primavera. Dados de previsão consultados pelo IPMet/Unesp indicam a continuidade do tempo quente e seco, com umidade relativa do ar podendo ficar baixa durante os períodos mais quentes do dia.

A sequência de temperaturas elevadas já vem sendo registrada. Em Araçatuba, os termômetros chegaram à marca de 40°C no domingo (27), segundo dados de previsão meteorológica. Para esta terça-feira, a projeção consultada indica que o calor pode atingir o pico da semana, com máxima prevista de 42°C.

Na quarta-feira (30), existe possibilidade de chuva, mas o volume previsto é baixo e não representa, neste momento, uma mudança significativa no padrão de calor. A previsão numérica do IPMet indica possibilidade de precipitações isoladas ao longo do dia, enquanto as temperaturas continuam elevadas.