Um homem foi preso em flagrante depois de atropelar quatro pessoas em Poloni, aproximadamente 90 km de Araçatuba, no sábado (26). Entre os atingidos estava uma criança de dois anos. Uma das vítimas morreu após ser socorrida.
Segundo informações registradas pela polícia neste domingo (27), o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Antonio Deividi dos Santos Mutamba com a Rua José Durão. O carro teria invadido a calçada e atingido as pessoas que estavam no local.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo sobe na calçada e atinge as vítimas.
O acidente ocorreu nas proximidades de uma casa de festas. A polícia foi chamada e, durante o atendimento da ocorrência, constatou sinais de embriaguez no motorista. O teste do bafômetro apontou consumo de álcool.
Em depoimento, o motorista afirmou que estava aprendendo a dirigir e teria perdido o controle do veículo. O proprietário do carro estava no banco do passageiro e também apresentou resultado positivo no teste de etilômetro.Uma das vítimas, identificada como Pedro Luiz Trevelaro, foi levada em estado grave para a Santa Casa de Monte Aprazível, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento está previsto para este domingo (27), às 18h, no Cemitério Municipal de Poloni.
Uma mulher de 35 anos também foi atendida na Santa Casa de Monte Aprazível e posteriormente transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ela apresentava suspeita de trauma abdominal e permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado considerado estável.
O menino de dois anos recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital da Criança acompanhado da mãe. A criança sofreu escoriações pelo corpo e recebeu alta posteriormente.
A perícia foi acionada para analisar as circunstâncias da ocorrência.
A ocorrência foi registrada com base nas disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
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