Um homem foi preso em flagrante depois de atropelar quatro pessoas em Poloni, aproximadamente 90 km de Araçatuba, no sábado (26). Entre os atingidos estava uma criança de dois anos. Uma das vítimas morreu após ser socorrida.

Segundo informações registradas pela polícia neste domingo (27), o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Antonio Deividi dos Santos Mutamba com a Rua José Durão. O carro teria invadido a calçada e atingido as pessoas que estavam no local.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo sobe na calçada e atinge as vítimas.