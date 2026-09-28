Duas Câmaras Municipais da região de Araçatuba abriram concursos públicos para contratação de profissionais para a função de Controlador Interno. As oportunidades estão disponíveis em Clementina e Rinópolis, cidades próximas, no interior de São Paulo.
Os dois processos seletivos são organizados pela Êxitus Consultoria/Êxitus Concursos e oferecem uma vaga imediata em cada município. Apesar de os cargos terem a mesma denominação e jornada de 20 horas semanais, os requisitos, salários e etapas de seleção apresentam diferenças.
Clementina
Na Câmara de Clementina, o cargo de Controlador Interno oferece remuneração inicial de R$ 2.500 para jornada de 20 horas por semana. A contratação será pelo regime da CLT.
Para participar, é necessário possuir graduação em Direito, Administração ou Ciências Contábeis, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.
O candidato também precisa cumprir os requisitos gerais previstos para ingresso no serviço público, entre eles ter pelo menos 18 anos e estar regular com as obrigações eleitorais e, quando aplicável, militares.
As inscrições poderão ser feitas pela internet até as 23h59 de 26 de outubro de 2026, considerando o horário de Brasília. A taxa é de R$ 80. (https://portal.exitusconcursos.net.br/edital/ver/15)
A prova objetiva está prevista para 22 de novembro de 2026, em Clementina. A data ainda é indicada como provável no edital.
A avaliação terá 40 questões de múltipla escolha, com duração de três horas. Serão cobrados conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Informática e conhecimentos específicos.
Rinópolis
Em Rinópolis, também foi aberta uma vaga efetiva para Controlador Interno. O salário é de R$ 3.076,38, acrescido de vale-alimentação de R$ 900 mensais.
A jornada também será de 20 horas semanais. Neste caso, podem concorrer candidatos com formação superior em Ciências Econômicas, Administração ou Direito.
O prazo de inscrição termina às 23h59 de 7 de outubro de 2026. A taxa cobrada é de R$ 80. (https://portal.exitusconcursos.net.br/edital/ver/14 )
A primeira etapa será uma prova objetiva, prevista para 8 de novembro de 2026. O local e o horário ainda serão divulgados.
A prova terá 50 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Entre os conteúdos básicos estão Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico e Informática.
A pontuação máxima será de 100 pontos, sendo necessário alcançar pelo menos 50 para aprovação na etapa objetiva.
Os candidatos classificados também passarão por avaliação de títulos. Nessa fase, a formação acadêmica poderá acrescentar pontos à classificação: doutorado vale três pontos, mestrado dois e especialização, com mínimo de 360 horas, um ponto.
O concurso de Rinópolis terá validade de dois anos após a homologação, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme as regras do edital.
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