Duas Câmaras Municipais da região de Araçatuba abriram concursos públicos para contratação de profissionais para a função de Controlador Interno. As oportunidades estão disponíveis em Clementina e Rinópolis, cidades próximas, no interior de São Paulo.

Os dois processos seletivos são organizados pela Êxitus Consultoria/Êxitus Concursos e oferecem uma vaga imediata em cada município. Apesar de os cargos terem a mesma denominação e jornada de 20 horas semanais, os requisitos, salários e etapas de seleção apresentam diferenças.

Clementina

Na Câmara de Clementina, o cargo de Controlador Interno oferece remuneração inicial de R$ 2.500 para jornada de 20 horas por semana. A contratação será pelo regime da CLT.