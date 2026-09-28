A Academia Araçatubense de Letras (AAL) passou a disponibilizar um novo conteúdo em plataformas digitais. O PodLer é um podcast criado para registrar histórias, experiências e trajetórias de pessoas que participam da produção cultural de Araçatuba e região.
O primeiro episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. A convidada de estreia é a escritora Marilurdes Martins Campezi, conhecida como Lula, uma das integrantes fundadoras da academia.
A programação prevê novos episódios todas as sextas-feiras. A primeira temporada terá 21 entrevistas.
As gravações começaram em fevereiro e reuniram 20 escritores e escritoras ligados à Academia Araçatubense de Letras, além da artista plástica Márcia Porto, que atualmente mora fora do Brasil.
A proposta é ampliar posteriormente o número de participantes, incluindo profissionais ligados ao mercado editorial e à literatura de outras cidades.
Memória cultural
Além das entrevistas, o podcast pretende funcionar como registro audiovisual da produção cultural do município, preservando relatos e experiências de pessoas que contribuíram ou ainda contribuem para a cena artística e literária de Araçatuba e região.
A coordenação-geral é do professor Antonio Luceni e do jornalista Marcelo Teixeira, que também participam das entrevistas. Os jornalistas Ágatha Urzedo, Arnon Gomes e Fernando Verga integram a equipe de entrevistadores.
Com mais de três décadas de atuação, a Academia Araçatubense de Letras desenvolve atividades ligadas à literatura, poesia e outras manifestações culturais. A instituição também promove palestras, cursos, lançamentos de livros e saraus.
Com o PodLer, parte desse trabalho passa a ganhar registro permanente e circulação também nas plataformas digitais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.