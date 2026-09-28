A Academia Araçatubense de Letras (AAL) passou a disponibilizar um novo conteúdo em plataformas digitais. O PodLer é um podcast criado para registrar histórias, experiências e trajetórias de pessoas que participam da produção cultural de Araçatuba e região.

O primeiro episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. A convidada de estreia é a escritora Marilurdes Martins Campezi, conhecida como Lula, uma das integrantes fundadoras da academia.

A programação prevê novos episódios todas as sextas-feiras. A primeira temporada terá 21 entrevistas.