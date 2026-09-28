Uma colisão frontal deixou dois adultos mortos e quatro crianças gravemente feridas na noite deste domingo (27), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa. O acidente envolveu um carro e um caminhão no km 263,750 da rodovia.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 19h15, durante a Operação Impacto. As equipes encontraram um VW Gol e um caminhão Iveco Stralis, que tracionava um semirreboque, envolvidos na colisão.
Dois adultos morreram no local
De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão seguia no sentido de Penápolis a José Bonifácio. Já o Gol trafegava no sentido contrário quando ocorreu a colisão frontal.
O motorista do Gol e uma passageira adulta, que estava no banco dianteiro, morreram no local. Além disso, quatro crianças viajavam no banco traseiro do veículo.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas. Conforme o registro da ocorrência, não foi possível identificar no local qual dos veículos teria provocado a colisão.
Crianças foram levadas a Araçatuba
As equipes de resgate socorreram as quatro crianças em estado grave e as encaminharam inicialmente ao pronto-socorro de Penápolis.
Posteriormente, as vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Araçatuba. Segundo as informações da ocorrência, as crianças chegaram com vida e estabilizadas à unidade hospitalar.
A Polícia Rodoviária também submeteu o motorista do caminhão ao teste do etilômetro. O resultado foi negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Além da Polícia Militar Rodoviária, atenderam a ocorrência equipes do DER-SP, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Barbosa. A Polícia Científica também realizou a perícia no local.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.