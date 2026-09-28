Uma colisão frontal deixou dois adultos mortos e quatro crianças gravemente feridas na noite deste domingo (27), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa. O acidente envolveu um carro e um caminhão no km 263,750 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 19h15, durante a Operação Impacto. As equipes encontraram um VW Gol e um caminhão Iveco Stralis, que tracionava um semirreboque, envolvidos na colisão.

Dois adultos morreram no local