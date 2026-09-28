Um acidente de trânsito registrado por volta das 5h desta segunda-feira (28) deixou um trabalhador que prestava serviço para a CPFL em estado grave e provocou a interdição de um trecho da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui.
A colisão aconteceu nas proximidades de uma granja de ovos. Segundo as informações apuradas inicialmente, o veículo utilizado pelo prestador de serviço teria sido atingido por um caminhão que, conforme a suspeita inicial, teria realizado uma conversão proibida na rodovia.
Após a colisão, o motorista do caminhão teria deixado o local sem prestar socorro. A identificação e as circunstâncias envolvendo o segundo veículo ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.
O trabalhador foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde recebeu atendimento médico.
Pista permanece interditada
Por causa do acidente, o veículo envolvido permanece na pista para a realização da perícia, e o trecho precisou ser interditado.
Um desvio foi implantado para permitir a passagem dos veículos, mas as autoridades orientam os motoristas a redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao trafegar pela região.
Novo acidente ocorre durante a interdição
A ocorrência também provocou um segundo acidente no trecho. Durante o período de interdição e desvio do trânsito, dois veículos acabaram se envolvendo em uma nova colisão.
Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal de Birigui. A vítima, segundo as informações iniciais, apresentava ferimentos leves.
As circunstâncias dos dois acidentes deverão ser apuradas. A perícia realizada no primeiro local deverá auxiliar na reconstrução da dinâmica da colisão e na identificação das responsabilidades.
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