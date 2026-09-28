Um acidente de trânsito registrado por volta das 5h desta segunda-feira (28) deixou um trabalhador que prestava serviço para a CPFL em estado grave e provocou a interdição de um trecho da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui.

A colisão aconteceu nas proximidades de uma granja de ovos. Segundo as informações apuradas inicialmente, o veículo utilizado pelo prestador de serviço teria sido atingido por um caminhão que, conforme a suspeita inicial, teria realizado uma conversão proibida na rodovia.

Após a colisão, o motorista do caminhão teria deixado o local sem prestar socorro. A identificação e as circunstâncias envolvendo o segundo veículo ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.