Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 41 anos, suspeito de tráfico de drogas, na tarde deste domingo (27), no bairro São Conrado, em Birigui.
Segundo as informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando identificaram um veículo cujo condutor já seria conhecido pelas equipes em razão de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação da motocicleta policial, o motorista teria demonstrado nervosismo e acelerado repentinamente, ignorando a ordem de parada e iniciando uma fuga pelas ruas da cidade.
Suspeito teria dispensado drogas durante a fuga
Durante o acompanhamento, os policiais observaram o condutor arremessando objetos pela janela do veículo em dois pontos diferentes do trajeto.
A perseguição terminou quando o automóvel foi interceptado e o motorista abordado. Na sequência, foram realizadas buscas pessoal e veicular.
Com o apoio de outras equipes da Polícia Militar, os policiais retornaram ao percurso realizado durante a fuga e fizeram uma varredura nos locais onde os objetos haviam sido dispensados.
Nos pontos indicados, foram encontradas duas porções de substâncias semelhantes a maconha e cocaína, que foram recolhidas e apresentadas à autoridade policial.
Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, o homem recebeu voz de prisão em flagrante, sendo apresentado à Polícia Civil pelos crimes de tráfico de drogas e direção perigosa.
Ainda conforme o registro policial, o suspeito não ofereceu resistência durante a prisão, não sendo necessário o emprego de algemas.
O homem permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis. A ocorrência foi registrada após a ação da Polícia Militar, que contou com o patrulhamento da Rocam e apoio de outras equipes.
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