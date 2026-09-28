Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 41 anos, suspeito de tráfico de drogas, na tarde deste domingo (27), no bairro São Conrado, em Birigui.

Segundo as informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando identificaram um veículo cujo condutor já seria conhecido pelas equipes em razão de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da motocicleta policial, o motorista teria demonstrado nervosismo e acelerado repentinamente, ignorando a ordem de parada e iniciando uma fuga pelas ruas da cidade.

Suspeito teria dispensado drogas durante a fuga