De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, o condutor seguia pela rodovia e, ao entrar no perímetro urbano, teria apresentado sonolência ao volante. Na sequência, perdeu o controle da direção e o automóvel atingiu o canteiro central.

Um motorista de 43 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra o canteiro central da Avenida Antônio da Silva Nunes, no bairro Recanto Verde, em Birigui , na manhã de domingo (27).

Uma equipe de resgate esteve no local e ofereceu atendimento ao motorista, mas ele dispensou o encaminhamento médico, por não apresentar ferimentos aparentes.

Documentação estava regular

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais verificaram a documentação do condutor e do veículo, constatando que ambos estavam em situação regular.

O motorista também foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou sinais de embriaguez.

O acidente serve de alerta para os riscos de dirigir em condições de cansaço ou sonolência, principalmente em trechos nos quais o motorista deixa uma rodovia e passa a trafegar pelo perímetro urbano.