Um motorista de 43 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra o canteiro central da Avenida Antônio da Silva Nunes, no bairro Recanto Verde, em Birigui, na manhã de domingo (27).
De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, o condutor seguia pela rodovia e, ao entrar no perímetro urbano, teria apresentado sonolência ao volante. Na sequência, perdeu o controle da direção e o automóvel atingiu o canteiro central.
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O veículo sofreu danos materiais.
Uma equipe de resgate esteve no local e ofereceu atendimento ao motorista, mas ele dispensou o encaminhamento médico, por não apresentar ferimentos aparentes.
Documentação estava regular
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais verificaram a documentação do condutor e do veículo, constatando que ambos estavam em situação regular.
O motorista também foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou sinais de embriaguez.
O acidente serve de alerta para os riscos de dirigir em condições de cansaço ou sonolência, principalmente em trechos nos quais o motorista deixa uma rodovia e passa a trafegar pelo perímetro urbano.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.