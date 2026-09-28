A Câmara Municipal de Andradina realiza nesta segunda-feira (28), às 14h, a 31ª Sessão Ordinária, com uma pauta formada por oito itens, entre seis projetos de lei e dois requerimentos.

As propostas em análise envolvem temas com impacto direto sobre servidores municipais, profissionais da educação, usuários da rede pública de saúde e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Projetos retornam para segunda votação

Três propostas voltam ao plenário em segunda discussão, após terem sido aprovadas por unanimidade no primeiro turno.

Duas delas são de autoria do vereador Kleberson Batista dos Santos, o Professor Klebinho (MDB). Uma das matérias busca estender aos profissionais que ocupam funções de gestão, coordenação pedagógica e supervisão de ensino da rede municipal o reajuste anual vinculado ao Piso Salarial Nacional do Magistério, atualmente aplicado aos profissionais que atuam diretamente em sala de aula.

A outra proposta trata da concessão de licença remunerada por casamento ou luto aos mesmos profissionais da educação, seguindo regras semelhantes às já previstas para professores pela legislação trabalhista.

Também retorna à pauta, em segundo turno, um projeto apresentado pela vereadora Elaine Vogel (PSD) que autoriza o município a estabelecer convênios com clínicas e hospitais particulares.

A proposta prevê a utilização dessas parcerias para ampliar o acesso da população a consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, buscando reduzir a demanda reprimida da rede municipal de saúde.

Vagas exclusivas para pessoas com autismo

Em primeira discussão, um dos projetos que deve chamar atenção no plenário é o apresentado pelo vereador Silas Carlos de Oliveira (PDT).

A proposta prevê a criação de vagas de estacionamento preferenciais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que deverão ser identificadas com o símbolo mundial de conscientização sobre o autismo.

O projeto retorna à pauta após um pedido de vistas apresentado pelo vereador Marcel Calestini (União Brasil) durante a sessão de 24 de agosto.

Folga no aniversário e entrega de remédios em casa

Outra proposta em primeira discussão é de autoria do vereador João Francisco Máximo (Podemos) e prevê a criação de folga remunerada para servidores municipais no dia do aniversário.

Já o vereador Professor Luzimar (PSB) propõe a criação do programa Remédio em Casa, destinado à entrega gratuita, diretamente nas residências, de medicamentos de uso contínuo.

A iniciativa contempla idosos, pessoas com deficiência e pacientes com doenças crônicas que já estejam cadastrados nos programas municipais de assistência farmacêutica.

Vereadores também cobram informações da Prefeitura

Dois requerimentos completam a pauta da sessão e serão analisados em discussão única.

O vereador André Lopes (PL) solicita informações sobre a situação do Bosque 11 de Julho — Horto Municipal Hermenegildo Gildão de Oliveira, incluindo ações de limpeza e preparação do espaço para a Semana da Criança.

O parlamentar também questiona o andamento da pista de caminhada iluminada e a aplicação de uma emenda de R$ 300 mil destinada à construção de um espaço para o Tiro de Guerra.

Já a vereadora Eloá Pessoa (PL) pede esclarecimentos sobre a situação do Cemitério Municipal São Sebastião, especialmente em relação à disponibilidade de vagas e à capacidade de atendimento do local.

A sessão começa às 14h, com os vereadores analisando propostas que abrangem desde direitos e benefícios de servidores até medidas voltadas à saúde pública, acessibilidade e estrutura dos serviços municipais.