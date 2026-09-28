28 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia ameaça e roubo de celular em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima procurou ajuda de moradores e teve celular levado pelo companheiro; réplica de pistola foi apreendida pela Polícia Militar
Vítima procurou ajuda de moradores e teve celular levado pelo companheiro; réplica de pistola foi apreendida pela Polícia Militar

Uma ocorrência de violência doméstica e roubo mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste domingo (27), no bairro João Crevelaro, em Birigui.

Segundo o relato da vítima à polícia, ela teve um desentendimento com o companheiro e, durante a situação, teria sido ameaçada e perseguida por ele. A mulher também afirmou que o homem levou seu aparelho celular antes de deixar o local.

A vítima conseguiu escapar e procurou ajuda de moradores das proximidades. Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local.

Réplica de pistola é apreendida

Durante o atendimento, os policiais acompanharam a mulher até a residência para que ela pudesse retirar pertences pessoais.

No imóvel, a equipe encontrou e apreendeu uma réplica de arma de fogo semelhante a uma pistola.

A ocorrência foi apresentada no Plantão da Delegacia da Mulher e registrada como violência doméstica e roubo.

Após o atendimento, a Polícia Militar auxiliou a vítima a deixar o local e seguir para a residência de familiares, em Araçatuba.

Conforme as informações disponíveis, o suspeito não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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