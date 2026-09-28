Uma ocorrência de violência doméstica e roubo mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste domingo (27), no bairro João Crevelaro, em Birigui.

Segundo o relato da vítima à polícia, ela teve um desentendimento com o companheiro e, durante a situação, teria sido ameaçada e perseguida por ele. A mulher também afirmou que o homem levou seu aparelho celular antes de deixar o local.

A vítima conseguiu escapar e procurou ajuda de moradores das proximidades. Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local.