Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (26), em Pereira Barreto, depois que policiais localizaram uma arma modificada e dezenas de munições em uma residência.
A ocorrência começou após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) acionar policiais que atuavam pela Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho) para atender uma ocorrência relacionada a violência doméstica na rua Orlando Milanezi.
No endereço, os policiais conversaram com a moradora. Segundo o relato apresentado à equipe, ela havia discutido com o companheiro, mas afirmou não ter sido ameaçada nem agredida.
A mulher, entretanto, demonstrou preocupação porque o homem estaria embriagado e havia uma arma na residência.
Carabina teria sido modificada
Segundo a ocorrência, o morador autorizou a entrada dos policiais, que realizaram buscas no imóvel acompanhados pelo filho dele.
Durante a averiguação, a equipe encontrou uma carabina de pressão da marca Rossi que teria sido modificada para utilizar munição calibre .22.
Em outro cômodo, foram localizadas 44 munições intactas de calibre .22.
Diante da localização da arma e das munições, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial de Pereira Barreto.
Na unidade, a autoridade policial ratificou a prisão. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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