Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (26), em Pereira Barreto, depois que policiais localizaram uma arma modificada e dezenas de munições em uma residência.

A ocorrência começou após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) acionar policiais que atuavam pela Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho) para atender uma ocorrência relacionada a violência doméstica na rua Orlando Milanezi.

No endereço, os policiais conversaram com a moradora. Segundo o relato apresentado à equipe, ela havia discutido com o companheiro, mas afirmou não ter sido ameaçada nem agredida.