A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (28), a partir das 19h, uma sessão ordinária com nove projetos em pauta para votação. Entre as propostas, estão medidas relacionadas à arborização urbana, concessão de área pública, investimentos em educação, trânsito, merenda escolar, assistência social e serviços de água e esgoto.

Um dos destaques é a Mensagem nº 149, encaminhada pelo Executivo, que estabelece diretrizes para a Política Municipal de Arborização Urbana Sustentável. A proposta trata da organização e do planejamento da arborização no município.

Também será analisada a Mensagem nº 159, que autoriza a Prefeitura a conceder o uso de áreas públicas destinadas ao estacionamento do Big Mart 2.

Mais de R$ 7,2 milhões em suplementações

A pauta também concentra uma série de projetos de suplementação orçamentária que, somados, representam mais de R$ 7,2 milhões em recursos destinados a diferentes áreas da administração municipal.

A maior suplementação prevista é de R$ 2,596 milhões, por meio da Mensagem nº 165. Os recursos deverão atender diferentes finalidades, entre elas a aquisição de brinquedos e materiais destinados às atividades de educação física.

Na área da educação, a Mensagem nº 166 prevê R$ 534.139,60 para a execução da cobertura da EMEF Prof.ª Marilena Cipriano Pereira.

Já a Secretaria Municipal de Trânsito poderá receber R$ 41.715,87, conforme a Mensagem nº 167.

Outro valor expressivo está destinado à alimentação dos estudantes. A Mensagem nº 168 prevê R$ 1,4 milhão para o serviço de merenda escolar.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social também está contemplada na pauta, com uma suplementação de R$ 150 mil, prevista na Mensagem nº 169.

Para o DAEP (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis), a Mensagem nº 172 propõe uma suplementação de R$ 1,25 milhão.

Código de Ética também será discutido

Fechando a pauta, o Projeto de Resolução nº 02, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, propõe a criação do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo penapolense.

A medida estabelece regras relacionadas à conduta dos vereadores no exercício do mandato e passa a integrar a discussão da sessão desta segunda-feira.

Transmissão ao vivo

A sessão terá início às 19h e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara, no canal 14 da TV a cabo e no canal digital aberto 8.3.

A transmissão também estará disponível pelas plataformas digitais da Câmara Municipal, incluindo Facebook, YouTube e o site oficial do Legislativo.