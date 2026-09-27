A Folha da Região reúne os principais velórios e sepultamentos programados para este domingo (27) em municípios da região. As informações foram obtidas a partir de registros fornecidos por funerárias e serviços funerários de Birigui, Valparaíso e Bilac.
Confira os detalhes:
Valdir de Souza Dantas — 71 anos
Falecimento: 26/09/2026
Velório: Velório Municipal de Valparaíso, com início às 7h deste domingo (27).
Sepultamento: 16h30, no Cemitério Municipal de Valparaíso.
Edinilson Ferreira dos Santos — 50 anos
Falecimento: 27/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Bilac, a partir das 12h30 deste domingo.
Sepultamento: 17h, no Cemitério Municipal de Bilac.
Joaquim Bruno — 97 anos
Falecimento: 27/09/2026
Velório: Rua José Romera, nº 1.746, Jardim América, em Birigui, com início previsto para as 15h deste domingo.
Sepultamento: A saída para o sepultamento está programada para as 13h desta segunda-feira (28).
Local: Cemitério da Consolação, em Birigui.
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