A Folha da Região reúne os principais velórios e sepultamentos programados para este domingo (27) em municípios da região. As informações foram obtidas a partir de registros fornecidos por funerárias e serviços funerários de Birigui, Valparaíso e Bilac.

Confira os detalhes:

Valdir de Souza Dantas — 71 anos

Falecimento: 26/09/2026

Velório: Velório Municipal de Valparaíso, com início às 7h deste domingo (27).

Sepultamento: 16h30, no Cemitério Municipal de Valparaíso.