27 de setembro de 2026
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POLICIA

Homem quebra vitrines, furta roupas e acaba preso em hotel

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan/FR
Polícia Civil de Araçatuba investiga o caso
Polícia Civil de Araçatuba investiga o caso

Uma sequência de invasões durante a madrugada terminou com a prisão de um copeiro de 46 anos, suspeito de arrombar duas lojas em Araçatuba e furtar produtos de um dos estabelecimentos. O homem foi localizado pela Polícia Militar enquanto tentava se esconder no banheiro de um hotel.

A ocorrência começou após a equipe policial ser acionada para atender a uma confusão no hotel. Segundo o registro policial, o suspeito teria entrado no local sem autorização e, na tentativa de evitar a abordagem, se trancado em um dos sanitários.

Enquanto os policiais verificavam a situação, receberam informações sobre o arrombamento de uma loja de roupas femininas nas proximidades.

A proprietária do estabelecimento apresentou aos policiais as imagens do sistema de segurança. Nas gravações, o homem aparece utilizando pedras para atingir a porta de vidro e conseguir acesso ao interior da loja.

Depois de entrar no estabelecimento, ele teria levado 17 peças de vestuário, entre conjuntos de blusas e shorts. O prejuízo estimado pela comerciante foi de aproximadamente R$ 1,5 mil.

Os produtos, porém, não chegaram a ser levados para longe. Os policiais localizaram as peças escondidas em uma área próxima à loja e conseguiram recuperá-las, devolvendo posteriormente os itens à proprietária.

Segunda loja também foi alvo
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o mesmo homem teria atacado uma segunda loja, desta vez de móveis, localizada na mesma via.
Novamente utilizando pedras, ele teria quebrado a vitrine do estabelecimento e tentado entrar no local. Apesar dos danos provocados, nenhum produto foi levado da loja.

Questionado pelos policiais, o copeiro teria admitido a participação nas duas ocorrências.

O suspeito foi levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permaneceu preso em flagrante. Ele deverá responder por furto qualificado consumado e furto qualificado tentado.

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