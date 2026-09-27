Uma sequência de invasões durante a madrugada terminou com a prisão de um copeiro de 46 anos, suspeito de arrombar duas lojas em Araçatuba e furtar produtos de um dos estabelecimentos. O homem foi localizado pela Polícia Militar enquanto tentava se esconder no banheiro de um hotel.

A ocorrência começou após a equipe policial ser acionada para atender a uma confusão no hotel. Segundo o registro policial, o suspeito teria entrado no local sem autorização e, na tentativa de evitar a abordagem, se trancado em um dos sanitários.

Enquanto os policiais verificavam a situação, receberam informações sobre o arrombamento de uma loja de roupas femininas nas proximidades.