Nunca foi tão fácil fazer circular um conteúdo. Qualquer pessoa com um celular pode registrar um acidente, comentar uma decisão do governo ou divulgar um estudo científico para milhares de seguidores. Talvez daí nasça a sensação, falsa, de que qualquer um é repórter e de qualquer publicação é jornalismo.

Noticiar exige método. É o resultado de um processo rigoroso que se inicia na apuração, e envolve ouvir fontes com interesses diferentes, checar dados, separar fato de opinião, contextualizar e decidir o que precisa, ou não, ser publicado. Em tempos de infodemias variadas, sabemos que o conteúdo jornalístico bem elaborado pode salvar vidas. Igualmente, a desinformação ganha novas formas a cada eleição (ou escândalo político), e enfrentá-la exige uma nova postura profissional.

Atualmente, a descredibilização da imprensa passou a ser usada como estratégia. Em meio ao caos informacional, em quem o público deveria confiar? Cabe ao jornalismo responder a esse desafio sendo ainda mais rigoroso e transparente. Precisamos mostrar a importância de nosso trabalho, da informação de qualidade, para a vida dos leitores, ao mesmo tempo em que devemos explicar melhor os processos de apuração e sermos mais honestos, inclusive, com nossos erros.