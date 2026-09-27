Um casal acompanhado de uma criança é investigado pela suspeita de furtar uma aliança e um anel solitário de uma joalheria instalada dentro de um supermercado, em Araçatuba. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25) e foi registrado pelo sistema de monitoramento do estabelecimento.

As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos envolvidos e na reconstrução da dinâmica do furto.

Conforme as informações registradas sobre o caso, o casal entrou no estabelecimento acompanhado da criança e iniciou atendimento com uma funcionária da joalheria. Os dois passaram a demonstrar interesse por diferentes peças expostas e fizeram perguntas sobre os produtos.