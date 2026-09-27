27 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Casal é suspeito de furtar joias de estabelecimento em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo
Câmeras registraram ação em uma joalheria instalada dentro de supermercado
Câmeras registraram ação em uma joalheria instalada dentro de supermercado

Um casal acompanhado de uma criança é investigado pela suspeita de furtar uma aliança e um anel solitário de uma joalheria instalada dentro de um supermercado, em Araçatuba. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25) e foi registrado pelo sistema de monitoramento do estabelecimento.

As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos envolvidos e na reconstrução da dinâmica do furto.

Conforme as informações registradas sobre o caso, o casal entrou no estabelecimento acompanhado da criança e iniciou atendimento com uma funcionária da joalheria. Os dois passaram a demonstrar interesse por diferentes peças expostas e fizeram perguntas sobre os produtos.

Durante o atendimento, o homem teria mantido a funcionária ocupada enquanto a mulher se aproximou das peças. Na sequência, ela teria retirado um estojo contendo as joias e escondido o material dentro da própria bolsa.

Após a ação, o casal deixou o local acompanhado da criança. O furto só teria sido percebido posteriormente.

A Polícia Civil deverá analisar as imagens do circuito interno para tentar identificar os suspeitos e verificar o caminho utilizado pelo grupo após deixar o estabelecimento.

Até o momento, ninguém havia sido preso pelo crime.

Informações que possam contribuir para a identificação ou localização dos envolvidos podem ser comunicadas às autoridades de forma anônima pelo 190, da Polícia Militar, ou pelo 197, da Polícia Civil.

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