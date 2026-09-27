Um homem de 58 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Birigui neste sábado (26), suspeito de tentar matar o próprio filho, de 29 anos, durante uma discussão na residência da família.

Segundo informações registradas na ocorrência, o desentendimento começou ainda pela manhã, após o pai questionar o horário em que o filho havia chegado em casa e fazer cobranças relacionadas à participação dele nos negócios da família.

A discussão evoluiu para uma agressão física. Em determinado momento, o homem teria utilizado uma faca para atacar o filho, que foi atingido no braço, no ombro e na região das costelas. Somente após a intervenção da mãe o pai teria interrompido a agressão.