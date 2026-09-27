Um homem de 58 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Birigui neste sábado (26), suspeito de tentar matar o próprio filho, de 29 anos, durante uma discussão na residência da família.
Segundo informações registradas na ocorrência, o desentendimento começou ainda pela manhã, após o pai questionar o horário em que o filho havia chegado em casa e fazer cobranças relacionadas à participação dele nos negócios da família.
A discussão evoluiu para uma agressão física. Em determinado momento, o homem teria utilizado uma faca para atacar o filho, que foi atingido no braço, no ombro e na região das costelas. Somente após a intervenção da mãe o pai teria interrompido a agressão.
Ferido, o jovem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Ele recebeu atendimento médico, levou pontos nos ferimentos e passou por exames de imagem. Depois de permanecer em observação, recebeu alta.
Quando os policiais civis chegaram à residência, encontraram vestígios de sangue espalhados pelo chão e pelas paredes de diferentes cômodos. O próprio investigado permitiu a entrada dos agentes, mostrou o local onde o confronto teria ocorrido e entregou a faca utilizada na agressão.
O imóvel foi preservado para o trabalho da perícia, que recolheu a arma e realizou os procedimentos necessários para a investigação.
Investigado afirma que agiu em legítima defesa
Durante o depoimento, o homem admitiu ter desferido os golpes contra o filho, mas apresentou uma versão diferente sobre o início da agressão. Ele afirmou que teria sido atacado pelo jovem com socos e que também teria sido segurado pelo pescoço, alegando que reagiu para se defender.
Apesar da declaração, não foram observadas marcas aparentes de agressão no corpo do investigado. Ele, entretanto, relatou aos policiais que estava sentindo dores.
O filho apresentou outra versão. Ele negou ter agredido o pai e afirmou que apenas o empurrou com o objetivo de se afastar durante a discussão.
Diante das informações reunidas no local e dos depoimentos colhidos, o delegado Danilo Buck de Albuquerque determinou a prisão em flagrante do homem por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
O investigado permaneceu preso e à disposição da Justiça. A Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.
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