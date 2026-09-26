Um homem foi preso na manhã deste sábado (26), após uma ocorrência de roubo envolvendo um policial militar no Centro de Araçatuba. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Avenida dos Araçás.
Segundo o registro policial, o suspeito teria abordado o PM e anunciado o roubo, fazendo ameaças durante a ação. Na sequência, ele teria retirado das mãos do policial um celular iPhone 14 e fugido a pé em direção à região central da cidade.
O policial, que estava armado, passou a acompanhar o suspeito e conseguiu alcançá-lo. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os dois entraram em luta corporal até que o homem fosse contido.
Outras equipes da Polícia Militar foram acionadas e auxiliaram na abordagem e no algemamento do suspeito. Ele foi levado ao plantão policial para o registro da ocorrência.
Durante o atendimento na delegacia, o homem relatou dores na região do rosto e da cabeça. Uma equipe policial o encaminhou ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, ele retornou ao plantão policial.
O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Ainda segundo o registro policial, ele havia deixado o sistema prisional dois dias antes. O documento também aponta antecedentes por ocorrências relacionadas a roubos e tráfico de drogas.
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