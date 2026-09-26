A Polícia Militar realizou, entre a noite de sexta-feira (25) e a madrugada deste sábado (26), a Operação “Baixo Ruído” em diferentes pontos da região de Araçatuba. As ações tiveram como foco a fiscalização de estabelecimentos comerciais, motocicletas e veículos, além da prevenção de irregularidades no trânsito.
Em Araçatuba, a operação foi concentrada no bairro Águas Claras, onde três estabelecimentos comerciais do segmento de adegas foram fiscalizados. Durante a ação, os policiais identificaram irregularidades relacionadas aos horários de funcionamento. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram orientados quanto às normas vigentes.
A fiscalização também alcançou dois automóveis e uma motocicleta. Foram elaboradas autuações por diferentes irregularidades, entre elas condução sem CNH, entrega de veículo para pessoa não habilitada, problemas nas condições de conservação, arrancada brusca e recusa ao teste do etilômetro.
Uma motocicleta acabou recolhida ao pátio e uma pessoa foi conduzida ao Distrito Policial para as providências previstas no registro da ocorrência.
Guararapes e Valparaíso
A Operação Baixo Ruído também foi realizada durante a tarde e a noite de sexta-feira em Guararapes e Valparaíso, desta vez com atenção especial às motocicletas e às condições de circulação dos veículos.
Segundo a Polícia Militar, foram 99 motocicletas e quatro pessoas abordadas durante as ações.
Ao todo, os policiais elaboraram 23 Autos de Infração de Trânsito (AITs) e recolheram seis motocicletas ao pátio.
Entre as irregularidades encontradas estavam licenciamento vencido, condução por pessoa não habilitada, CNH vencida e pneus em condições inadequadas, além de outras infrações previstas na legislação de trânsito.
As ações fazem parte do trabalho de fiscalização ostensiva da Polícia Militar e buscam identificar irregularidades, orientar condutores e retirar de circulação veículos que apresentem situações incompatíveis com as normas de trânsito.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.