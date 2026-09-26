A Polícia Militar realizou, entre a noite de sexta-feira (25) e a madrugada deste sábado (26), a Operação “Baixo Ruído” em diferentes pontos da região de Araçatuba. As ações tiveram como foco a fiscalização de estabelecimentos comerciais, motocicletas e veículos, além da prevenção de irregularidades no trânsito.

Em Araçatuba, a operação foi concentrada no bairro Águas Claras, onde três estabelecimentos comerciais do segmento de adegas foram fiscalizados. Durante a ação, os policiais identificaram irregularidades relacionadas aos horários de funcionamento. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram orientados quanto às normas vigentes.

A fiscalização também alcançou dois automóveis e uma motocicleta. Foram elaboradas autuações por diferentes irregularidades, entre elas condução sem CNH, entrega de veículo para pessoa não habilitada, problemas nas condições de conservação, arrancada brusca e recusa ao teste do etilômetro.