26 de setembro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Operação Baixo Ruído recolhe 7 motos e aplica 23 multas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ações da Polícia Militar ocorreram em Araçatuba, Guararapes e Valparaíso
Ações da Polícia Militar ocorreram em Araçatuba, Guararapes e Valparaíso

A Polícia Militar realizou, entre a noite de sexta-feira (25) e a madrugada deste sábado (26), a Operação “Baixo Ruído” em diferentes pontos da região de Araçatuba. As ações tiveram como foco a fiscalização de estabelecimentos comerciais, motocicletas e veículos, além da prevenção de irregularidades no trânsito.

Em Araçatuba, a operação foi concentrada no bairro Águas Claras, onde três estabelecimentos comerciais do segmento de adegas foram fiscalizados. Durante a ação, os policiais identificaram irregularidades relacionadas aos horários de funcionamento. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram orientados quanto às normas vigentes.

A fiscalização também alcançou dois automóveis e uma motocicleta. Foram elaboradas autuações por diferentes irregularidades, entre elas condução sem CNH, entrega de veículo para pessoa não habilitada, problemas nas condições de conservação, arrancada brusca e recusa ao teste do etilômetro.

Uma motocicleta acabou recolhida ao pátio e uma pessoa foi conduzida ao Distrito Policial para as providências previstas no registro da ocorrência.

Guararapes e Valparaíso

A Operação Baixo Ruído também foi realizada durante a tarde e a noite de sexta-feira em Guararapes e Valparaíso, desta vez com atenção especial às motocicletas e às condições de circulação dos veículos.

Segundo a Polícia Militar, foram 99 motocicletas e quatro pessoas abordadas durante as ações.
Ao todo, os policiais elaboraram 23 Autos de Infração de Trânsito (AITs) e recolheram seis motocicletas ao pátio.

Entre as irregularidades encontradas estavam licenciamento vencido, condução por pessoa não habilitada, CNH vencida e pneus em condições inadequadas, além de outras infrações previstas na legislação de trânsito.

As ações fazem parte do trabalho de fiscalização ostensiva da Polícia Militar e buscam identificar irregularidades, orientar condutores e retirar de circulação veículos que apresentem situações incompatíveis com as normas de trânsito.

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