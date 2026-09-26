A Prefeitura de Araçatuba oficializou a mudança no comando da Secretaria Municipal de Educação. Duarte Heitor de Freitas Filho foi nomeado para assumir a pasta, conforme publicação no Diário Oficial deste sábado (26).

Até então, Duarte ocupava o cargo de diretor de departamento dentro da própria Secretaria de Educação, atuando na articulação das áreas pedagógica, administrativa e institucional da rede municipal.

Ele passa a ocupar o posto anteriormente exercido por Ana Paula Braga, que havia assumido a secretaria em outubro de 2025.