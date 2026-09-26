A Prefeitura de Araçatuba oficializou a mudança no comando da Secretaria Municipal de Educação. Duarte Heitor de Freitas Filho foi nomeado para assumir a pasta, conforme publicação no Diário Oficial deste sábado (26).
Até então, Duarte ocupava o cargo de diretor de departamento dentro da própria Secretaria de Educação, atuando na articulação das áreas pedagógica, administrativa e institucional da rede municipal.
Ele passa a ocupar o posto anteriormente exercido por Ana Paula Braga, que havia assumido a secretaria em outubro de 2025.
Com a mudança, a administração municipal coloca à frente da Educação um profissional com trajetória construída principalmente dentro da área educacional e da própria estrutura pública de Araçatuba.
Experiência na educação
Duarte Heitor de Freitas Filho possui 26 anos de experiência na área da educação, com passagem pelas redes pública e privada. Sua trajetória inclui atuação como professor, gestor escolar, gestor administrativo e gestor pedagógico.
O novo secretário é graduado em Matemática, Pedagogia, Física e Letras e atualmente também está em formação no bacharelado em Inteligência Artificial.
Na área acadêmica, possui especializações em Gestão Escolar, Alfabetização e Letramento, Física e Ensino de Ciências e Matemática. Também concluiu mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação/Ensino pela MUST University/UNIMES.
Atuação na rede municipal
Duarte atua como diretor de escola da Prefeitura de Araçatuba desde 2014. Entre 2020 e 2024, exerceu a função de Dirigente Administrativo na Divisão de Educação Infantil, participando da organização e do desenvolvimento de ações voltadas à rede municipal.
Também possui vínculo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo desde 2004, onde atua como professor de Física.
Além das funções de gestão e docência, participou de órgãos de acompanhamento das políticas educacionais. Foi membro do Conselho Municipal de Educação de Araçatuba e também integrou o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-Fundeb).
A nomeação publicada neste sábado formaliza a mudança e marca uma nova etapa para a Secretaria Municipal de Educação, que passa a ser comandada por um profissional com atuação de longa data na área e conhecimento da estrutura educacional do município.
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