Uma briga entre dois adolescentes de 15 anos mobilizou a Polícia Militar e terminou no plantão policial na tarde dessa sexta-feira (25), dentro da Escola Estadual Vaniole Dionysio Marques Pavan, localizada na Rua Vereador Aldo Campos, em Araçatuba.

Segundo informações obtidas pela reportagem, os dois estudantes se envolveram em uma luta corporal no interior da unidade de ensino. A situação levou à acionamento da Polícia Militar, que compareceu à escola e conduziu um dos adolescentes ao plantão policial para o registro da ocorrência.

O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso e adotar as providências previstas para situações envolvendo menores de idade.