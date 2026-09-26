Uma briga entre dois adolescentes de 15 anos mobilizou a Polícia Militar e terminou no plantão policial na tarde dessa sexta-feira (25), dentro da Escola Estadual Vaniole Dionysio Marques Pavan, localizada na Rua Vereador Aldo Campos, em Araçatuba.
Segundo informações obtidas pela reportagem, os dois estudantes se envolveram em uma luta corporal no interior da unidade de ensino. A situação levou à acionamento da Polícia Militar, que compareceu à escola e conduziu um dos adolescentes ao plantão policial para o registro da ocorrência.
O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso e adotar as providências previstas para situações envolvendo menores de idade.
Durante a confusão, o outro adolescente sofreu um ferimento no rosto e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba. A mãe do estudante acompanhou o atendimento médico.
Conforme as informações apuradas, os responsáveis pelo adolescente levado à delegacia e funcionários da escola não compareceram ao plantão policial durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias que provocaram o confronto ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades. O caso foi registrado e poderá ser acompanhado pelos órgãos responsáveis pela apuração da ocorrência e pela proteção dos adolescentes envolvidos.
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