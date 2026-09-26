Araçatuba recebeu uma estrutura móvel do Ministério da Saúde que poderá realizar até 5,7 mil tomografias e 9,9 mil ultrassonografias nos próximos 30 dias. A iniciativa representa um reforço temporário à rede pública e foi criada para ajudar a reduzir a demanda reprimida por exames especializados na região.

A carreta está instalada no espaço da UNA – Universidade Aberta da Melhor Idade, do UniSALESIANO, na Rua Joaquim Nabuco, nº 155, no Centro. Os atendimentos ocorrerão de segunda a sábado, das 8h às 17h, com capacidade estimada de aproximadamente 70 tomografias e 120 ultrassonografias por dia.

A unidade atenderá pacientes encaminhados pelos municípios, conforme a organização regional da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as cidades contempladas estão Araçatuba, Bilac, Guararapes, Valparaíso, Bento de Abreu, Santo Antônio do Aracanguá, Nova Luzitânia, Nova Castilho, Auriflama e Guzolândia, além de outros municípios definidos no planejamento regional.