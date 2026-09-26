Araçatuba recebeu uma estrutura móvel do Ministério da Saúde que poderá realizar até 5,7 mil tomografias e 9,9 mil ultrassonografias nos próximos 30 dias. A iniciativa representa um reforço temporário à rede pública e foi criada para ajudar a reduzir a demanda reprimida por exames especializados na região.
A carreta está instalada no espaço da UNA – Universidade Aberta da Melhor Idade, do UniSALESIANO, na Rua Joaquim Nabuco, nº 155, no Centro. Os atendimentos ocorrerão de segunda a sábado, das 8h às 17h, com capacidade estimada de aproximadamente 70 tomografias e 120 ultrassonografias por dia.
A unidade atenderá pacientes encaminhados pelos municípios, conforme a organização regional da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as cidades contempladas estão Araçatuba, Bilac, Guararapes, Valparaíso, Bento de Abreu, Santo Antônio do Aracanguá, Nova Luzitânia, Nova Castilho, Auriflama e Guzolândia, além de outros municípios definidos no planejamento regional.
A chegada da carreta faz parte do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, que tem entre seus objetivos ampliar temporariamente a oferta de exames e procedimentos especializados e reduzir o tempo de espera na rede pública.
Esta é a primeira vez que uma unidade móvel do Ministério da Saúde com essa finalidade é instalada em Araçatuba.
Atendimento será regulado
A carreta não funciona como serviço de atendimento espontâneo. Para realizar os exames, o paciente precisa ter solicitação médica e ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, seguindo os critérios da regulação.
Durante uma visita técnica realizada na quinta-feira (25), representantes do Ministério da Saúde, do Departamento Regional de Saúde (DRS II), da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba e de municípios da região acompanharam a estrutura e discutiram a organização dos atendimentos.
Raelma Paz Silva, representante do Ministério da Saúde, explicou que a unidade foi planejada como uma oferta complementar aos serviços já existentes.
Segundo ela, o objetivo não é apenas realizar o exame, mas garantir que o paciente retorne posteriormente à rede municipal para dar continuidade ao acompanhamento e ao tratamento.
Paciente deverá aguardar resultado
Uma orientação importante é que o paciente encaminhado para a carreta deverá permanecer no local durante todas as etapas do atendimento.
O fluxo inclui recepção, atendimento, realização do exame e procedimentos posteriores antes da liberação. Conforme o DRS II, não será possível realizar o exame e deixar imediatamente o local.
Ao final do processo, o paciente receberá um QR Code para acessar o resultado do exame.
Expectativa é reduzir fila
A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba avalia que a capacidade da unidade poderá contribuir de forma significativa para diminuir a demanda acumulada por tomografias e ultrassonografias.
A diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Saúde, Paula Leme, afirmou que a expectativa é utilizar a estrutura para atender o maior número possível de pacientes que aguardam pelos exames.
A vice-prefeita de Araçatuba, Nice Zucon, também destacou a importância da iniciativa para pacientes que dependem da rede pública e enfrentam períodos de espera para conseguir diagnósticos.
Entre os primeiros pacientes está a gari Vandira Alves Bruno, de 57 anos, que aguardava uma tomografia pulmonar solicitada após avaliação médica. Para ela, a chegada da unidade poderá acelerar o atendimento e contribuir para diminuir a fila.
Municípios precisam manter filas atualizadas
A operação também colocou em evidência a importância da atualização dos sistemas de regulação. A região de saúde de Araçatuba reúne atualmente 40 municípios e passou por reorganização administrativa, deixando de estar vinculada à região de São José do Rio Preto.
O diretor técnico de Saúde do DRS II, Silvio César Santos Órfão, ressaltou que a atualização das filas e dos cadastros pelos municípios é necessária para que o departamento consiga identificar a demanda real e planejar novas ofertas.
Outro ponto citado durante a visita técnica foi o absenteísmo, quando pacientes não comparecem aos procedimentos agendados. Segundo os representantes da saúde, as faltas prejudicam o aproveitamento das vagas disponibilizadas pelo SUS.
A carreta deverá permanecer em Araçatuba por pelo menos 30 dias. A operação reúne Ministério da Saúde, DRS II, municípios e instituições locais, em uma tentativa de ampliar temporariamente a capacidade de diagnóstico especializado na região.
O UniSALESIANO disponibilizou o espaço da UNA para receber a estrutura. Para a instituição, a iniciativa representa uma oportunidade de contribuir diretamente com uma demanda de saúde que envolve pacientes de Araçatuba e de outros municípios.
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