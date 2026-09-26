Um pedreiro de 39 anos foi conduzido à delegacia na tarde de sexta-feira (25), em Araçatuba, após supostamente ameaçar com uma faca um vigilante de 22 anos no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Brasília, no Jardim Nova York.

Segundo o registro policial, o vigilante, funcionário do estabelecimento, relatou que o homem já era conhecido pelos funcionários por permanecer com frequência no estacionamento e abordar clientes para pedir dinheiro. Conforme o relato, as abordagens ocorreriam mediante intimidação.

Ainda segundo a vítima, os funcionários já haviam advertido o homem diversas vezes para que deixasse o local. Ele, porém, teria reagido de maneira hostil, afirmando que aquele seria seu território e que continuaria abordando os clientes.

Ameaça com faca