Um pedreiro de 39 anos foi conduzido à delegacia na tarde de sexta-feira (25), em Araçatuba, após supostamente ameaçar com uma faca um vigilante de 22 anos no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Brasília, no Jardim Nova York.
Segundo o registro policial, o vigilante, funcionário do estabelecimento, relatou que o homem já era conhecido pelos funcionários por permanecer com frequência no estacionamento e abordar clientes para pedir dinheiro. Conforme o relato, as abordagens ocorreriam mediante intimidação.
Ainda segundo a vítima, os funcionários já haviam advertido o homem diversas vezes para que deixasse o local. Ele, porém, teria reagido de maneira hostil, afirmando que aquele seria seu território e que continuaria abordando os clientes.
Ameaça com faca
Na tarde de sexta-feira, por volta das 16h50, o vigilante novamente pediu que o homem deixasse o estacionamento. Conforme o relato apresentado à polícia, desta vez o suspeito teria retirado uma faca do tipo açougueiro da cintura e passado a ameaçá-lo.
Segundo a vítima, o homem teria dito: “Vem aqui, vem, você não é homem?”. Na sequência, ele teria caminhado rapidamente em direção ao vigilante empunhando a faca.
Temendo ser agredido, o funcionário recuou em direção ao interior do supermercado.Diante da situação, o responsável pelo setor de prevenção de perdas, identificado como Leidson, acionou a Guarda Civil Municipal.
Suspeito é localizado perto da rodoviária
Os GCMs André e Marcelino foram até o local e, após receberem as características do suspeito, conseguiram localizá-lo nas proximidades da rodoviária.
O homem foi abordado e conduzido ao Plantão Policial juntamente com as demais partes envolvidas para o registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis.
Conforme o relato da vítima, mesmo após a abordagem, o homem teria feito uma nova ameaça enquanto era colocado na viatura da GCM. Na ocasião, teria dito ao vigilante: “Você torce para eu ficar preso”.
O vigilante afirmou ter ficado temeroso por sua integridade física e manifestou formalmente interesse em representar criminalmente contra o autor, solicitando as medidas legais cabíveis.
O caso foi registrado e encaminhado para as providências de polícia judiciária.
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