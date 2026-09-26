Um auxiliar de serviços gerais, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã de sexta-feira (25), em Araçatuba, durante uma ocorrência que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e materiais que, segundo a polícia, teriam relação com o tráfico.

A abordagem ocorreu na Rua Ministro Arnaldo da Costa Prietro, no bairro Beatriz. Durante a averiguação do imóvel, os policiais localizaram 18 porções de cocaína, que totalizaram aproximadamente 600 gramas.

No local também foi encontrado um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, acompanhado de cinco cartuchos intactos. A circunstância fez com que o caso também fosse registrado como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.