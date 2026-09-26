Um auxiliar de serviços gerais, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã de sexta-feira (25), em Araçatuba, durante uma ocorrência que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e materiais que, segundo a polícia, teriam relação com o tráfico.
A abordagem ocorreu na Rua Ministro Arnaldo da Costa Prietro, no bairro Beatriz. Durante a averiguação do imóvel, os policiais localizaram 18 porções de cocaína, que totalizaram aproximadamente 600 gramas.
No local também foi encontrado um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, acompanhado de cinco cartuchos intactos. A circunstância fez com que o caso também fosse registrado como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Além da droga e da arma, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, R$ 782 em dinheiro, um notebook, uma câmera de monitoramento, uma tesoura e anotações que, conforme o registro policial, estariam relacionadas à atividade de tráfico de drogas.
O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Após analisar os fatos e os materiais apreendidos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
O acusado foi recolhido à carceragem e permaneceu à disposição da Justiça.
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