Uma investigação conduzida pela Deic/Homicídios de Araçatuba resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos na manhã de sexta-feira (25). A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação sobre um homicídio registrado na cidade.

A ordem judicial foi expedida pela Vara das Execuções Criminais e da Infância da Comarca de Araçatuba e cumprida em um imóvel localizado na rua João Batista Botelho, no bairro Umuarama.

Segundo o registro policial, os investigadores foram recebidos pelo adolescente, que era alvo da medida, e pelo pai dele. Após serem informados sobre a determinação judicial, ambos autorizaram a entrada dos policiais e acompanharam as buscas.

Durante a vistoria no quarto do adolescente, os policiais localizaram dois aparelhos celulares e uma balança de precisão. No interior do guarda-roupa, dentro de um bolso, também foi encontrada uma meia contendo diversas porções de uma substância em pó totalizando 19,32 g, posteriormente apresentada para as providências periciais.