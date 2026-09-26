Uma investigação conduzida pela Deic/Homicídios de Araçatuba resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos na manhã de sexta-feira (25). A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação sobre um homicídio registrado na cidade.
A ordem judicial foi expedida pela Vara das Execuções Criminais e da Infância da Comarca de Araçatuba e cumprida em um imóvel localizado na rua João Batista Botelho, no bairro Umuarama.
Segundo o registro policial, os investigadores foram recebidos pelo adolescente, que era alvo da medida, e pelo pai dele. Após serem informados sobre a determinação judicial, ambos autorizaram a entrada dos policiais e acompanharam as buscas.
Durante a vistoria no quarto do adolescente, os policiais localizaram dois aparelhos celulares e uma balança de precisão. No interior do guarda-roupa, dentro de um bolso, também foi encontrada uma meia contendo diversas porções de uma substância em pó totalizando 19,32 g, posteriormente apresentada para as providências periciais.
No quarto do pai do adolescente, os investigadores encontraram R$ 519 em dinheiro, distribuídos em diferentes cédulas. Parte do valor estava dentro de uma caixa de sapatos e outra quantia foi localizada no bolso de uma camisa.
Diante dos materiais encontrados, o adolescente e o pai foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. Uma advogada da família acompanhou os procedimentos e o interrogatório.
Conforme o relato registrado pela Polícia Civil, o adolescente negou atuar como traficante e afirmou que estaria apenas armazenando o entorpecente em casa. Ele teria declarado que receberia R$ 1 mil por mês pelo armazenamento e que não revelaria a identidade da pessoa responsável por medo de represálias.
Ainda segundo o depoimento, o adolescente declarou ser usuário de maconha.
Após a análise dos fatos, a delegada de polícia Sammya Soares ratificou a apreensão do adolescente por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
O jovem foi encaminhado à Fundação Casa de Araçatuba, onde permanece à disposição da Justiça. A investigação que motivou o cumprimento do mandado segue em andamento para o esclarecimento do homicídio.
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