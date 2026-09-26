Um motociclista foi conduzido à Delegacia de Polícia após ser flagrado, na madrugada deste sábado (26), conduzindo uma motocicleta em zigue-zague por uma via pública de Birigui. A abordagem ocorreu por volta das 4h15, durante patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal.

De acordo com o registro da ocorrência, os GCMs Jardim e Polizel perceberam a condução irregular da motocicleta e deram ordem de parada ao condutor. Após desembarcar do veículo, o homem apresentava sinais aparentes de embriaguez, como forte odor etílico, fala pastosa e dificuldade para caminhar.

Uma segunda equipe da GCM, formada pelo Inspetor Lemes e pelo GCM Rafael, prestou apoio à ocorrência.