26 de setembro de 2026
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BIRIGUI

GCM flagra motociclista em zigue-zague com 1,16 mg/L de álcool

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
CNH e documentação da motocicleta estavam vencidas
CNH e documentação da motocicleta estavam vencidas

Um motociclista foi conduzido à Delegacia de Polícia após ser flagrado, na madrugada deste sábado (26), conduzindo uma motocicleta em zigue-zague por uma via pública de Birigui. A abordagem ocorreu por volta das 4h15, durante patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal.

De acordo com o registro da ocorrência, os GCMs Jardim e Polizel perceberam a condução irregular da motocicleta e deram ordem de parada ao condutor. Após desembarcar do veículo, o homem apresentava sinais aparentes de embriaguez, como forte odor etílico, fala pastosa e dificuldade para caminhar.

Uma segunda equipe da GCM, formada pelo Inspetor Lemes e pelo GCM Rafael, prestou apoio à ocorrência.

O condutor, identificado como Vagner Vieira da Silva, aceitou realizar o teste do etilômetro. O equipamento apontou 1,16 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, quase três vezes mais que o limite para ser considerado crime de trânsito.

Durante a fiscalização, os agentes constataram ainda que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava vencida, assim como a documentação da motocicleta. Diante das irregularidades, o veículo foi apreendido administrativamente.

Segundo as informações registradas na ocorrência, o condutor também possui registro anterior relacionado a uma situação semelhante, envolvendo condução de veículo sob influência de álcool. A informação foi apresentada à autoridade policial para conhecimento e adoção das medidas consideradas cabíveis.

Vagner foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as providências legais.

A motocicleta foi posteriormente apresentada e apreendida com apoio de uma equipe da Polícia Militar, que compareceu à unidade policial para auxiliar nos procedimentos administrativos.

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