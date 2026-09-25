Um motociclista de 46 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um automóvel na noite desta quinta-feira (24), no bairro Portal da Pérola I, em Birigui.

A colisão ocorreu na rua José Antônio Capel Sanches. Segundo as informações apuradas, o motociclista e o motorista do carro, de 79 anos, seguiam no mesmo sentido quando o automóvel teria realizado uma manobra para desviar de um caminhão canavieiro.

Durante a manobra, o carro teria ocupado a trajetória da motocicleta. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do automóvel, caindo em seguida.