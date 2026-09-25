Um motociclista de 46 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um automóvel na noite desta quinta-feira (24), no bairro Portal da Pérola I, em Birigui.
A colisão ocorreu na rua José Antônio Capel Sanches. Segundo as informações apuradas, o motociclista e o motorista do carro, de 79 anos, seguiam no mesmo sentido quando o automóvel teria realizado uma manobra para desviar de um caminhão canavieiro.
Durante a manobra, o carro teria ocupado a trajetória da motocicleta. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do automóvel, caindo em seguida.
O motociclista sofreu escoriações nos ombros e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Birigui para atendimento médico. O motorista do carro não ficou ferido.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e atendeu a ocorrência. No local, os policiais verificaram que a documentação dos veículos e dos condutores estava regular.
Após os procedimentos no local do acidente, a equipe também esteve no pronto-socorro para prestar as orientações relacionadas à ocorrência.
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