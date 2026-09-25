O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou Júlio César de Oliveira a 17 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por tentar matar a companheira durante um episódio de violência doméstica ocorrido em fevereiro de 2025.

O julgamento foi realizado nesta quinta-feira (24), no Fórum de Araçatuba. Segundo a reportagem, a condenação foi confirmada pela assessoria de imprensa do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

O processo tramita em segredo de Justiça. Por esse motivo, o tribunal informou que não poderia fornecer detalhes sobre a votação dos jurados, a dinâmica do julgamento ou eventual manifestação do Ministério Público e da defesa sobre recursos.