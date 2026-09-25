O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) ingressou com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Tribunal de Justiça de São Paulo contra trecho da legislação de Santo Antônio do Aracanguá que regulamenta o cargo de Procurador-Geral do Município.
A ação foi protocolada em 24 de setembro, sob o número 2238918-50.2026.8.26.0000, e questiona o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 242/2025, que estabelece que o procurador-geral é cargo de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Executivo.
O Ministério Público sustenta que a legislação atribuiu ao ocupante do cargo funções típicas da advocacia pública, entre elas representação judicial e extrajudicial do município, coordenação da Procuradoria e assessoramento jurídico ao prefeito e aos demais integrantes da administração.
Pela legislação municipal, são exigidos para o cargo formação em Direito, registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e pelo menos três anos de exercício da advocacia. A escolha, entretanto, é livre pelo chefe do Executivo.
O que o MP questiona
Segundo a ação, Santo Antônio do Aracanguá já possui uma Procuradoria Municipal estruturada pela legislação local.
A tese apresentada pelo Ministério Público é que, uma vez instituída uma Procuradoria Municipal, as funções próprias da advocacia pública devem ser desempenhadas por procuradores integrantes da carreira, com ingresso por concurso público.
Como fundamento, o MPSP cita decisões do STF (Supremo Tribunal Federal), entre elas o julgamento da ADPF 1.037, envolvendo o município de Macapá (AP).
Nesse julgamento, realizado em agosto de 2024, o STF decidiu que os municípios não são obrigados a instituir Procuradoria Municipal. Entretanto, uma vez criada, deve ser observado o princípio da unicidade institucional, reservando aos procuradores municipais as funções de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial e extrajudicial.
A ação apresentada contra a legislação de Santo Antônio do Aracanguá também menciona decisões envolvendo outros municípios.
Em julho deste ano, por exemplo, o Órgão Especial do TJ-SP julgou caso envolvendo Fernão e decidiu que atribuições típicas da advocacia pública devem ser exercidas por procuradores de carreira aprovados em concurso público. Naquele julgamento, o tribunal manteve a possibilidade de existência do cargo de procurador-geral, mas determinou que fosse ocupado por integrante da carreira efetiva.
O que o Ministério Público pede
O Ministério Público não pede simplesmente a extinção do cargo de Procurador-Geral.
A ação requer que o trecho da legislação que prevê a livre nomeação e exoneração seja interpretado conforme a Constituição, de forma que a escolha do procurador-geral fique restrita aos titulares de cargo efetivo de Procurador Jurídico do próprio município.
Também é solicitada a apresentação de informações pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, além da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
A apresentação da ADI não significa que a regra municipal já tenha sido considerada inconstitucional. O documento é a petição inicial apresentada pelo Ministério Público e o TJ-SP ainda deverá analisar os argumentos e decidir sobre o pedido.
Até eventual decisão judicial, portanto, não é possível afirmar que a atual forma de escolha tenha sido anulada.
O que pode mudar
Caso o TJ-SP acolha o pedido do Ministério Público, a livre escolha atualmente prevista na legislação municipal poderá ser restringida, fazendo com que a chefia da Procuradoria seja exercida por integrante efetivo da carreira de Procurador Jurídico.
A discussão envolve, portanto, não apenas a escolha do chefe da Procuradoria, mas também quem pode exercer as atribuições técnicas de representação, consultoria e assessoramento jurídico do município.
A ação tramita no Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A Folha da Região procurou a Prefeitura e a Câmara de Santo Antônio do Aracanguá para que se manifestem sobre a ação.
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