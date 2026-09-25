O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) ingressou com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Tribunal de Justiça de São Paulo contra trecho da legislação de Santo Antônio do Aracanguá que regulamenta o cargo de Procurador-Geral do Município.

A ação foi protocolada em 24 de setembro, sob o número 2238918-50.2026.8.26.0000, e questiona o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 242/2025, que estabelece que o procurador-geral é cargo de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Executivo.

O Ministério Público sustenta que a legislação atribuiu ao ocupante do cargo funções típicas da advocacia pública, entre elas representação judicial e extrajudicial do município, coordenação da Procuradoria e assessoramento jurídico ao prefeito e aos demais integrantes da administração.