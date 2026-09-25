As melhores agências de SEO, AEO e GEO do Brasil não estão concentradas em um único estado: este levantamento percorreu os 26 estados brasileiros e selecionou uma agência por estado, com sede verificável e dados públicos conferidos em setembro de 2026, para o empresário comparar fornecedores sem depender de ranking publicado pelas próprias agências.

A escolha de uma agência de busca orgânica ficou mais complexa porque o cliente mudou de comportamento: além do Google, ele pergunta a assistentes como ChatGPT, Gemini e Perplexity qual empresa contratar. Quem quer ser encontrado precisa avaliar se a agência domina as três frentes, e a maioria das listas disponíveis não ajuda nessa avaliação.

O motivo é simples de conferir: as listas de "melhores agências" que ocupam a primeira página do Google são, em grande parte, publicadas por agências que se incluem na própria seleção. Este levantamento seguiu outro caminho, com critério declarado e dados que qualquer leitor pode checar nos sites citados.