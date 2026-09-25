As melhores agências de SEO, AEO e GEO do Brasil não estão concentradas em um único estado: este levantamento percorreu os 26 estados brasileiros e selecionou uma agência por estado, com sede verificável e dados públicos conferidos em setembro de 2026, para o empresário comparar fornecedores sem depender de ranking publicado pelas próprias agências.
A escolha de uma agência de busca orgânica ficou mais complexa porque o cliente mudou de comportamento: além do Google, ele pergunta a assistentes como ChatGPT, Gemini e Perplexity qual empresa contratar. Quem quer ser encontrado precisa avaliar se a agência domina as três frentes, e a maioria das listas disponíveis não ajuda nessa avaliação.
O motivo é simples de conferir: as listas de "melhores agências" que ocupam a primeira página do Google são, em grande parte, publicadas por agências que se incluem na própria seleção. Este levantamento seguiu outro caminho, com critério declarado e dados que qualquer leitor pode checar nos sites citados.
Como esta lista foi montada?
A lista traz uma agência por estado, escolhida entre as que têm sede verificável no próprio estado e dados de contato publicados, com as informações conferidas nos sites oficiais em setembro de 2026. O Distrito Federal ficou fora do recorte por não ser estado, e a ordem segue as regiões do país, com os estados em ordem alfabética dentro de cada uma.
A posição na lista não é ranking de qualidade. Agências 100% remotas que não publicam endereço físico ficaram fora do recorte, por não atenderem ao critério de verificação. Nos estados onde não existe agência especializada em busca orgânica com sede local conferível, entrou a agência local mais estabelecida, com essa ressalva escrita na própria seção.
O que significa cada sigla?
As três siglas do título descrevem trabalhos complementares, e entender a diferença ajuda a ler o perfil de cada agência da lista.
SEO (Search Engine Optimization) é a otimização para a empresa aparecer nos resultados tradicionais do Google e dos demais buscadores;
AEO (Answer Engine Optimization) é a estruturação de perguntas, respostas e dados do site para a empresa ser escolhida como resposta direta em buscas conversacionais;
GEO (Generative Engine Optimization) é a otimização para a empresa ser citada nas respostas geradas por assistentes de IA, como ChatGPT, Gemini e Perplexity.
Na prática, o SEO continua sendo a base das outras duas frentes, porque os assistentes de IA se apoiam em sites organizados e confiáveis para montar as respostas. Das 26 agências listadas, sete declaram alguma frente de otimização para buscas com IA no próprio site, conforme a checagem desta apuração.
Quais são as 26 agências e onde ficam?
A tabela resume a seleção por estado, com a cidade da sede e a informação de a agência declarar ou não otimização para buscas com IA. O nome de cada agência leva à seção com o perfil e os dados de contato.
A tabela mostra o retrato que nenhuma lista nacional costuma mostrar: a oferta de otimização para buscas com IA ainda se concentra em poucos estados, e o empresário que quer as três frentes no mesmo fornecedor tem hoje um conjunto pequeno de opções com sede conferível.
Por que as listas de melhores agências não batem uma com a outra?
As listas divergem porque cada uma tem um dono e um método diferentes. Boa parte é publicada por agências que se colocam no topo da própria seleção, e há autores que admitem isso no texto. Diretórios profissionais seguem outra lógica: o diretório de agências da Semrush, por exemplo, organiza os nomes por porte de cliente e faixa de investimento, sem recorte por estado.
O mapa do Google adiciona outra variável. Segundo a documentação do Perfil da Empresa no Google, os resultados locais combinam relevância, distância e popularidade, e não existe forma de pagar por posição melhor. Como a distância entra na conta, a mesma pesquisa mostra agências diferentes conforme a cidade de quem busca, e nenhuma lista fixa reproduz isso.
Os assistentes de IA completam o quadro, porque variam as recomendações entre uma consulta e outra e se apoiam justamente nas listas publicadas na web. Para o empresário, a saída é tratar toda lista, inclusive esta, como ponto de partida para uma checagem própria de endereço, escopo e contrato.
Quais agências representam o Norte?
O Norte é a região com a menor oferta verificável do país: em quatro dos sete estados, a apuração não encontrou nenhuma agência com sede local que declare SEO como serviço no próprio site, e a primeira página do Google nas capitais dessas unidades é ocupada por páginas de agências de outros estados criadas para cada cidade. Nesses casos, a lista traz a agência local mais estabelecida, com a ressalva escrita.
Esfera Comunicação (Acre)
Em Rio Branco, a Esfera Comunicação declara 19 anos de experiência e atua com comunicação, marketing e produção de vídeo. O site não nomeia SEO entre os serviços, e a apuração não encontrou agência acreana com sede verificável que nomeie: quem contratar otimização no estado tende a combinar uma agência local de comunicação com um especialista remoto.
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Endereço: Rua Pitanga, 25, Mocinha Magalhães, Rio Branco, AC, CEP 69920-036;
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WhatsApp: (68) 99202-4055;
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E-mail: contato@esferacomunicacao.com;
Site: esferacomunicacao.com.
Host Amazonas (Amazonas)
Em Manaus, a Host Amazonas é um estúdio de criação de sites em WordPress que declara SEO técnico como serviço e anuncia estrutura otimizada para buscas com IA, citando a sigla SGE. O CNPJ aparece publicado no rodapé do site, e o contato é por WhatsApp.
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Endereço: Manaus, AM (a rua não é publicada no site);
WhatsApp: (92) 98437-4449;
CNPJ publicado: 32.716.688/0001-05;
Site: hostamazonas.com.br.
C&D Criação e Design (Amapá)
O Amapá foi o único estado onde a apuração não conseguiu conferir nenhum site local no dia da checagem: as páginas que ranqueiam para buscas de marketing em Macapá pertencem a agências de outros estados, e os sites das agências locais estavam fora do ar. A C&D Criação e Design entra como referência local pela presença ativa no Instagram, com a ressalva de que os dados não puderam ser conferidos em site próprio.
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Contato público: perfil @cedcriacaoedesign no Instagram;
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Site: criacaoedesign.com (fora do ar na data da checagem).
Único Marketing Digital (Pará)
Em Belém, a Único Marketing Digital publica endereço em edifício comercial integrado a shopping e CNPJ no rodapé. Os serviços nomeados são criação de sites, tráfego pago e redes sociais, com a otimização aparecendo como atributo dos sites, e não como serviço separado, o que vale confirmar na proposta.
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Endereço: Rod. Augusto Montenegro, 4300, Ed. Parque Office, sala 106n, Belém, PA;
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WhatsApp: (91) 98222-2548;
CNPJ publicado: 26.984.012/0001-91;
Site: unicomarketingdigital.com.br.
Clica.se (Rondônia)
Em Porto Velho, a Clica.se declara mais de 6 anos de experiência e mais de 200 clientes atendidos na cidade, com criação de sites, tráfego pago e consultoria. O SEO não aparece nomeado como serviço, situação que se repete em Rondônia: o empresário local deve perguntar por escrito o que o pacote de otimização inclui.
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Endereço: Porto Velho, RO (a rua não é publicada no site);
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WhatsApp: (69) 99992-7109;
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E-mail: odprodutora@gmail.com;
Site: clicase.com.br.
Arcus Agência (Roraima)
Em Boa Vista, a Arcus Agência atua desde 2014 com publicidade e propaganda, com gestor de tráfego e analista de dados na equipe publicada no site. Assim como no Acre, não há SEO nomeado entre os serviços, e a apuração não encontrou agência roraimense com sede verificável que declare a frente.
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Endereço: Avenida Major Williams, 1055, 1º andar, Centro, Boa Vista, RR, CEP 69301-110;
WhatsApp: (95) 98116-5259;
Site: arcusagencia.com.br.
WB Web (Tocantins)
Em Palmas, a WB Web se declara sediada na cidade, com mais de 8 anos de experiência e a otimização de site citada no próprio texto de apresentação. É a ficha mais completa da região Norte, com endereço, CEP, telefone fixo e e-mail publicados.
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Endereço: 307 Sul, Avenida LO 09, Lote 11, Salas 02 e 04, Palmas, TO, CEP 77015-482;
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Telefone e WhatsApp: (63) 3215-4264;
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E-mail: atendimento@wbweb.com.br;
Site: wbweb.com.br.
Quais agências representam o Nordeste?
O Nordeste tem oferta mais madura que o Norte e reúne perfis distintos: uma consultoria dedicada apenas a SEO desde 2003 na Bahia, uma agência cearense que declara GEO para assistentes de IA e agências integradas com décadas de estrada. É a região onde o empresário mais encontra opção local para as três frentes.
ClickEvolue (Alagoas)
Em Maceió, a ClickEvolue trabalha SEO, consultoria e Perfil da Empresa no Google dentro de uma operação de marketing digital, e publica na home um estudo de caso com os números de crescimento de palavras-chave e visitas de um cliente. Endereço em centro empresarial e e-mail estão publicados no site.
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Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789, Norcon Empresarial, sala 212, Maceió, AL;
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WhatsApp: (82) 99631-2951;
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E-mail: contato@clickevolue.com.br;
Site: clickevolue.com.br.
SEO Salvador (Bahia)
Em Salvador, a SEO Salvador é uma consultoria dedicada exclusivamente a otimização, que declara atuar no mercado desde 2003 com uma dupla de profissionais. O formato enxuto interessa a quem prefere falar direto com quem executa, e o site publica endereço com CEP no bairro da Pituba.
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Endereço: Rua Paraíba, 85, Pituba, Salvador, BA, CEP 41830-101;
WhatsApp: (71) 98344-3885;
Site: seo.salvador.br.
Naveg.in (Ceará)
Em Fortaleza, a Naveg.in declara mais de 10 anos de mercado e é uma das poucas do país a nomear GEO para assistentes de IA entre as competências, com a promessa de preparar o conteúdo para ser citado em respostas de ChatGPT, Gemini e Perplexity. A agência publica CNPJ no rodapé e mantém uma ferramenta própria de monitoramento de posições.
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Endereço: Fortaleza, CE (a rua não é publicada no site);
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Telefone e WhatsApp: (85) 99422-1005;
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E-mail: contato@naveg.in;
CNPJ publicado: 37.428.355/0001-96;
Site: naveg.in.
eCriativos (Maranhão)
Em São Luís, a eCriativos combina conteúdo e SEO com desenvolvimento de sites e aplicativos, e publica no rodapé os links das lojas de apps onde assina como desenvolvedora. O portfólio exibido inclui instituições do próprio estado, e o contato público é por WhatsApp e e-mail, sem endereço de rua no site.
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Endereço: São Luís, MA (a rua não é publicada no site);
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WhatsApp: (98) 98855-6774;
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E-mail: contato@ecriativos.com.br;
Site: ecriativos.com.br.
UP Branding (Paraíba)
Em João Pessoa, a UP Branding surgiu em 2014 e mantém um serviço nomeado de projeto de SEO dentro da operação de marketing e branding. O contato principal tem DDD da capital paraibana, e o endereço físico não é publicado no site, ponto a esclarecer na conversa comercial.
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Endereço: João Pessoa, PB (a rua não é publicada no site);
WhatsApp: (83) 98858-7786;
Site: upbranding.com.br.
Agência Ópera (Pernambuco)
Em Recife, a Agência Ópera atua desde 2006 com marketing digital e mantém página de serviço dedicada a otimização de sites. O selo de Google Partner exibido no site tem link para a central de parceiros do Google, o que permite ao leitor confirmar a credencial por conta própria.
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Endereço: Rua Barão de São Borja, 62, Edf. Sigma Center, sala 501, Boa Vista, Recife, PE;
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WhatsApp: (81) 9196-7244;
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E-mail: contato@agenciaopera.com.br;
Site: agenciaopera.com.br.
Omni Creative (Piauí)
Em Teresina, a Omni Creative declara mais de 20 anos de mercado, mantém página própria de consultoria de SEO e é uma das raras agências do país a publicar preço no site, com sites personalizados a partir de R$ 8.000 e modelos mensais a partir de R$ 160. O próprio site informa que a equipe trabalha em regime remoto, com o endereço fixo publicado.
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Endereço: Rua Gervásio Costa, 3175, sala 02, Horto Florestal, Teresina, PI, CEP 64052-830;
WhatsApp: (86) 99982-7492;
Site: omnicreative.com.br.
PHD Virtual (Rio Grande do Norte)
Em Natal, a PHD Virtual declara mais de 20 anos de atuação e lista consultoria, auditoria e SEO para lojas virtuais no menu de serviços. A agência exibe a parceria com a RD Station com link para o marketplace oficial, e o atendimento presencial em Natal é com hora marcada, segundo a página de contato.
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Endereço: Avenida Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal, RN;
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WhatsApp: (84) 98899-8745;
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Site: phdvirtual.com.br.
Interative (Sergipe)
Em Aracaju, a Interative declara 11 anos de mercado e 300 clientes atendidos, com página de serviço dedicada a otimização de sites dentro da operação de marketing digital. O site publica telefone fixo, WhatsApp e e-mail, e alguns contadores da página aparentam estar desatualizados, o que vale confirmar no primeiro contato.
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Endereço: Rua H Quatro, 266, sala 13, Farolândia, Aracaju, SE;
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Telefone: (79) 3021-1894; WhatsApp: (79) 99857-4299;
E-mail: contato@interativead.com.br;
Site: interativead.com.br.
Quais agências representam o Centro-Oeste?
No Centro-Oeste, o padrão são agências integradas com pilar forte de otimização, e a checagem de sede fez diferença: entre as candidatas avaliadas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a minoria tinha endereço real no estado, com o restante formado por páginas regionais de agências de fora.
Atom Digital (Goiás)
Em Goiânia, a Atom Digital declara mais de 13 anos de atuação e mais de 3.000 sites entregues, com o SEO e a sigla SGE, de busca com IA, nomeados no próprio título da página inicial. A agência exibe parcerias com ferramentas do mercado e publica endereço em centro comercial da capital goiana.
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Endereço: Av. Nápoli, 500, sala 303, Residencial Eldorado, Goiânia, GO, CEP 74367-970;
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WhatsApp: (62) 3242-5359;
Site: atomdigital.com.br.
DNCA (Mato Grosso)
Em Cuiabá, a DNCA declara 18 anos de mercado e mais de 500 clientes, com consultoria de SEO nomeada no rodapé e credencial de Google Partner com selo verificável. O endereço de rua não é publicado no site, e o contato oficial é por número 0800, formato incomum entre agências locais.
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Endereço: Cuiabá, MT (a rua não é publicada no site);
Telefone e WhatsApp: 0800 000 8495;
E-mail: contato@grupodinamica.com.br;
Site: dnca.digital.
Neex Brasil (Mato Grosso do Sul)
Em Campo Grande, a Neex Brasil atua desde 2011, publica CNPJ no rodapé e mantém página de serviço dedicada a SEO dentro da oferta de sites e comunicação. Os dois endereços publicados ficam em prédios comerciais do centro da capital sul-mato-grossense.
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Endereço: Av. Afonso Pena, 2440, 14º andar, sala 152, Centro, Campo Grande, MS, CEP 79002-934;
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WhatsApp: (67) 99117-1649;
CNPJ publicado: 27.251.291/0001-47;
Site: neexbrasil.com.
Quais agências representam o Sudeste?
O Sudeste concentra a maior oferta do país, e foi onde o critério de endereço publicado mais pesou: agências nacionais conhecidas que operam 100% remotas, sem endereço físico no site, ficaram fora do recorte. As quatro selecionadas têm sede conferível e três delas declaram a frente de buscas com IA.
AceleraVix (Espírito Santo)
No Espírito Santo, a AceleraVix carrega o SEO no nome e publica duas unidades capixabas, em Vitória e Vila Velha, além do selo de Google Premier Partner com link para a central de parceiros, verificável pelo leitor. A operação é integrada, com performance e sites ao lado da otimização.
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Endereço: Rua Gelu Vervloet dos Santos, 500, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP 29090-100;
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Segunda unidade: Rua Henrique Moscoso, 863, sala 904, Centro, Vila Velha, ES, CEP 29100-021;
Telefone: (27) 3003-0862; WhatsApp: (27) 99671-7195;
E-mail: contato@aceleravix.com.br;
Site: aceleravix.com.br.
Lucas Ferraz SEO (Minas Gerais)
A Lucas Ferraz SEO é uma agência de consultoria de SEO, criação de sites e GEO sediada em Belo Horizonte, fundada pelo especialista Lucas Ferraz, que trabalha com otimização desde 2007. A agência publica as faixas de investimento no próprio site, com a consultoria mensal de R$ 1.350 a R$ 4.050, sem fidelidade, e atende prestadores de serviço e pequenas e médias empresas de todo o Brasil.
Na frente de buscas com IA, a Lucas Ferraz SEO aplica o Método Rodada de Citação: organiza site, conteúdo e dados da empresa e mede em rodadas mensais se ChatGPT, Gemini, Perplexity e as buscas com IA do Google citam a marca, com faixa publicada de R$ 1.350 a R$ 5.400 por mês. O atendimento é totalmente remoto, e a agência se dedica apenas ao canal orgânico, sem gestão de anúncios ou redes sociais.
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Endereço: R. dos Expedicionários, 218, Santa Amélia, Belo Horizonte, MG, CEP 31555-200;
Telefone e WhatsApp: (31) 98813-8112;
E-mail: contato@lucasferrazseo.com;
Horário: segunda a sexta, das 9h às 18h;
Site: lucasferrazseo.com.
onSERP Marketing (Rio de Janeiro)
No Rio de Janeiro, a onSERP Marketing é especializada em otimização, com mais de 80 projetos entregues desde 2020 e uma página de serviço dedicada a SEO para IA, citando as principais plataformas de resposta. A sede fica na Barra da Tijuca, e o selo de parceria com a Semrush tem link verificável no diretório da ferramenta.
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Endereço: Av. das Américas, 4200, bloco 1, sala 305, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;
Telefone e WhatsApp: (21) 3400-3141;
Site: onserp.com.br.
Web Estratégica (São Paulo)
Pelo estado de São Paulo, a Web Estratégica, de Campinas, nasceu em 2011 e se posiciona em SEO, GEO e conteúdo para grandes marcas, com página de serviço dedicada a Generative Engine Optimization e carteira de clientes nacionais exibida no site. Foi um dos poucos nomes paulistas com autoridade reconhecida e endereço físico publicado, o critério deste recorte.
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Endereço: Rua Barão de Paranapanema, 146, bloco B, sala 84, Campinas, SP;
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Telefone: (19) 3203-5239;
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E-mail: contato@webestrategica.com.br;
Site: webestrategica.com.br.
Quais agências representam o Sul?
O Sul fecha a lista com três perfis complementares: uma agência de Curitiba com o SEO como carro-chefe, uma operação gaúcha de grande porte com serviço de GEO nomeado e uma veterana catarinense que trabalha otimização e sites desde 2009.
Evolução do Tráfego (Paraná)
Em Curitiba, a Evolução do Tráfego se apresenta como agência de marketing digital e SEO de alta performance, com o menu e os casos publicados liderados pela frente orgânica. O site publica endereço com CEP no centro da capital paranaense e CNPJ no rodapé.
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Endereço: R. Mal. Deodoro, 450, sala 304, Centro, Curitiba, PR, CEP 80010-010;
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WhatsApp: (41) 99735-2562;
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CNPJ publicado: 09.218.605/0001-28;
Site: evolucaodotrafego.com.br.
DIVIA Marketing Digital (Rio Grande do Sul)
Em Porto Alegre, cidade da unidade matriz, a DIVIA Marketing Digital declara mais de 15 anos de atuação e mais de 5.000 sites otimizados, com um serviço de GEO nomeado no menu e credencial de Google Premier Partner. É a operação de maior porte da região na lista, com unidades também em outras capitais.
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Endereço: Av. Piauí, 183, Santa Maria Goretti, Porto Alegre, RS, CEP 91030-320;
Telefone e WhatsApp: (51) 3376-9443;
Site: divia.com.br.
Metamídia (Santa Catarina)
Em Florianópolis, a Metamídia trabalha otimização de sites, criação e links patrocinados desde 2009, conforme o registro de direitos autorais do próprio site. O atendimento presencial acontece em espaço de coworking da capital catarinense, com os endereços publicados na página.
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Endereço: Multi Open Shopping, 1º andar, Impact Hub, Florianópolis, SC;
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Segundo endereço: Eurico Leopoldo Rodrigues, 475, Rio Tavares, Florianópolis, SC;
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Telefone e WhatsApp: (48) 99998-3005;
Site: metamidia.com.br.
Como escolher entre as melhores agências de SEO do Brasil?
A comparação entre agências de estados e portes tão diferentes fica objetiva quando o empresário aplica os mesmos sete filtros a todas as propostas, em vez de decidir pela lista em si. Os filtros abaixo podem ser conferidos sem conhecimento técnico, na ordem natural da negociação.
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Comece por quem publica preço. Nesta apuração, só duas das 26 agências publicam valores no próprio site. O preço aberto permite filtrar pelo orçamento antes de qualquer reunião e reduz a chance de proposta calculada pelo porte do cliente;
Exija contrato mensal sem fidelidade. Confirme por escrito se há multa de saída e se site, conteúdos e acessos ao Search Console e ao Analytics ficam com a empresa após o cancelamento. É o filtro que define o custo de errar na escolha;
Prefira especialização no canal que você quer crescer. Se o objetivo é a busca orgânica e as respostas de IA, a agência dedicada a essas frentes tende a entregar mais profundidade que o pacote generalista. Se você precisa de anúncios e social no mesmo fornecedor, as integradas da lista atendem melhor;
Pergunte quem executa e quem atende. Nas estruturas menores da lista, o especialista que assina é quem faz. Nas maiores, peça para conhecer o responsável técnico pelo seu projeto antes de assinar;
Peça um diagnóstico por escrito antes da proposta. A orientação oficial do Google para contratar um especialista em SEO recomenda conceder apenas acesso de leitura ao Search Console nessa fase. Agência que exige acesso total antes do contrato está pedindo mais do que a análise precisa;
Trate garantia de posição como alerta. A mesma documentação do Google registra que "ninguém pode garantir a classificação em primeiro lugar no Google". Proposta com posição garantida, em qualquer estado, é motivo para encerrar a conversa;
Combine a medição pelos dois placares. Para quem vende por orçamento, o resultado se mede em ligações, mensagens e pedidos vindos da busca, e não apenas em posições. E, se a proposta inclui GEO ou AEO, exija medição periódica da citação da marca nos assistentes de IA, porque as respostas variam entre consultas.
A lista certa é a que o leitor consegue conferir
As 26 agências desta seleção têm em comum o que falta na maioria dos rankings: dados publicados que qualquer empresário confere em minutos, do endereço ao CNPJ. Uma indústria de Palmas, uma clínica de Salvador e uma consultoria de Campinas vão escolher agências diferentes, e a decisão certa nasce da checagem própria: confirmar a sede, pedir o diagnóstico por escrito, ler as regras de saída e comparar o escopo mensal de cada proposta.
Perguntas frequentes
As dúvidas abaixo se repetem entre empresários que pesquisam agências de otimização pela primeira vez, em qualquer estado.
Qual é a melhor agência de SEO do Brasil?
A melhor agência de SEO do Brasil depende do porte, do orçamento e do canal que a empresa quer crescer, e não existe ranking independente que valha para todos os casos. A forma prática de decidir é comparar duas ou três agências com dados verificáveis, escopo mensal detalhado e contrato com regras de saída aceitáveis.
A agência de SEO precisa ser do meu estado?
A agência de SEO não precisa ser do mesmo estado que a empresa contratante, porque a otimização é executada de forma remota e o que pesa na busca local é a localização do negócio do cliente. A sede próxima ajuda quando o empresário exige reuniões presenciais, e várias agências desta lista atendem o país inteiro a distância.
Quanto custa contratar uma agência de SEO no Brasil?
O investimento em uma agência de SEO no Brasil varia do plano mensal na casa de poucas centenas de reais ao projeto corporativo de dezenas de milhares, e só uma minoria publica preço no site. Nesta apuração de setembro de 2026, apenas duas das 26 listadas mostram valores abertos, então a comparação justa exige propostas com escopo detalhado.
O que uma agência de GEO faz de diferente?
Uma agência de GEO otimiza a empresa para ser citada nas respostas de assistentes de IA, como ChatGPT, Gemini e Perplexity, além dos resultados tradicionais. O trabalho envolve organizar as informações da empresa, produzir conteúdo citável e medir periodicamente se a marca aparece nas respostas, porque elas mudam entre consultas.
Como confirmar se a agência tem sede onde diz ter?
A sede de uma agência se confirma cruzando o endereço publicado no site com o Perfil da Empresa no Google Maps e com o DDD dos telefones de contato. Páginas do tipo "agência na sua cidade" criadas por empresas de outros estados costumam se revelar pelo telefone com DDD de fora e pela ausência de endereço local no rodapé.
Assistentes de IA podem recomendar a minha empresa?
Assistentes de IA já recomendam empresas em respostas de compra, e a presença da marca nessas respostas pode ser trabalhada com GEO e AEO. O caminho passa por informações consistentes em todos os canais, conteúdo estruturado para citação e medição em rodadas, e as agências da lista que declaram essas frentes explicam o método na proposta.
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