Os vereadores de Araçatuba voltam a analisar, na próxima segunda-feira (28), uma proposta de crédito adicional suplementar de R$ 2,5 milhões destinada à continuidade do Convênio nº 33/2025, relacionado à prestação dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no município.
A proposta integra a pauta da 31ª sessão ordinária do ano, marcada para as 19h. O convênio é mantido entre a Prefeitura e a Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), por meio da Zatti Saúde, responsável pela operação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Araçatuba.
Valor já provocou discussão
A destinação de R$ 2,5 milhões para o convênio já provocou discussões anteriores no Legislativo. Em junho, um projeto do Executivo com o mesmo valor e destinado à continuidade do Convênio nº 33/2025 foi rejeitado pelo plenário.
Na ocasião, a votação terminou empatada em seis votos favoráveis e seis contrários. A presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), deu o voto de desempate pela rejeição da proposta.
Durante a discussão, vereadores questionaram a necessidade da suplementação diante da renovação do convênio. O acordo teve custo de R$ 53,95 milhões no primeiro período de vigência. Posteriormente, a Prefeitura renovou o convênio por mais 12 meses, com acréscimo de 18,29%, elevando o valor global para R$ 63,81 milhões.
Tema retornou em agosto
O assunto voltou ao plenário em agosto. Na sessão do dia 17, o Executivo apresentou novamente uma proposta de crédito adicional de R$ 2,5 milhões para a Saúde.
Naquela ocasião, porém, os vereadores analisaram apenas o requerimento de urgência. A votação terminou novamente empatada em seis votos a seis, e Edna Flor desempatou contra a tramitação urgente. O mérito da proposta não foi apreciado naquela sessão.
Conforme os documentos apresentados à época, R$ 2 milhões estavam relacionados à renovação do Convênio nº 33/2025 no Departamento de Atenção Básica, enquanto outros R$ 500 mil também estavam vinculados ao mesmo convênio.
Atendimento nas UBSs
A Zatti Saúde assumiu, em 1º de junho de 2025, os atendimentos das 20 UBSs de Araçatuba, incluindo três unidades da área rural.
Segundo a Prefeitura, o convênio contempla ações e serviços da Atenção Primária, como consultas médicas, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal e ações educativas.
Além do crédito de R$ 2,5 milhões, a pauta de segunda-feira prevê outros quatro projetos. Em regime de urgência, estão propostas que autorizam créditos adicionais suplementares de R$ 1.093.600 e R$ 8 milhões no orçamento municipal.
Também estão previstos um projeto da vereadora Sol do Autismo (PL), que institui o programa “Selo Empresa Amiga dos Animais”, e uma proposta de Carlinhos do Terceiro (Republicanos), que denomina Gastão Alves Ferreira a Rua 3 do Residencial Alpha Park.
A sessão começa às 19h e terá transmissão pelos canais oficiais da Câmara.
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