Os vereadores de Araçatuba voltam a analisar, na próxima segunda-feira (28), uma proposta de crédito adicional suplementar de R$ 2,5 milhões destinada à continuidade do Convênio nº 33/2025, relacionado à prestação dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no município.

A proposta integra a pauta da 31ª sessão ordinária do ano, marcada para as 19h. O convênio é mantido entre a Prefeitura e a Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), por meio da Zatti Saúde, responsável pela operação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Araçatuba.

Valor já provocou discussão

A destinação de R$ 2,5 milhões para o convênio já provocou discussões anteriores no Legislativo. Em junho, um projeto do Executivo com o mesmo valor e destinado à continuidade do Convênio nº 33/2025 foi rejeitado pelo plenário.