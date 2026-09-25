Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (25), após furtar uma loja de roupas e tentar invadir outro estabelecimento comercial na Rua do Fico, no bairro Santana, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, ele teria utilizado pedras para quebrar as vitrines dos dois imóveis.
O caso começou por volta da 1h, quando policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência em um estabelecimento na região central. Conforme o registro policial, um homem havia entrado no local, se trancado no banheiro e se recusava a sair.
Os policiais identificaram o homem e, durante o atendimento, receberam a informação de que uma loja de roupas na Rua do Fico havia sido furtada.
Imagens ajudaram na identificação
Ao chegarem à loja, os policiais encontraram a vitrine quebrada e acionaram a proprietária. A câmera interna do estabelecimento não estava gravando, mas imagens de uma câmera externa mostraram um homem entrando no imóvel e retirando peças de roupa.
De acordo com o boletim de ocorrência, as características e as roupas usadas pela pessoa registrada nas imagens eram compatíveis com as do homem abordado anteriormente.
Nenhuma das peças estava com ele naquele momento. Posteriormente, porém, os policiais localizaram as mercadorias na rua, nas proximidades da loja.
A proprietária informou o furto de 17 peças de vestuário, entre blusas e shorts femininos, avaliadas em R$ 1.529,94.
Outra loja teve vitrine danificada
Durante a ocorrência, os policiais foram informados de que uma loja de móveis, também localizada na Rua do Fico, havia sofrido uma tentativa de furto.
Segundo o registro policial, a vitrine do estabelecimento estava danificada, mas a proprietária informou que nenhum objeto havia sido levado.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem admitiu aos policiais ter furtado as peças de roupa e tentado entrar na loja de móveis para subtrair algum objeto.
Ele foi levado ao Plantão Policial. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado consumado e furto qualificado tentado.
A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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