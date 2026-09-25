Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (25), após furtar uma loja de roupas e tentar invadir outro estabelecimento comercial na Rua do Fico, no bairro Santana, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, ele teria utilizado pedras para quebrar as vitrines dos dois imóveis.

O caso começou por volta da 1h, quando policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência em um estabelecimento na região central. Conforme o registro policial, um homem havia entrado no local, se trancado no banheiro e se recusava a sair.