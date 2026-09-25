A Polícia Militar deteve um homem de 35 anos na manhã desta sexta-feira (25), no Residencial Beatriz, em Araçatuba. Durante a ação, foram apreendidas 18 porções de maconha, um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, munições e dinheiro.
Os policiais também recolheram quatro celulares, um notebook e anotações que, segundo a PM, podem estar relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.
Denúncias levaram PM ao endereço
Segundo o tenente Ikaro, que comandou a ação, a Polícia Militar havia recebido denúncias e informações de moradores sobre possível venda de entorpecentes no imóvel.
Equipes do CGP e do patrulhamento de área foram ao endereço e, de acordo com o tenente, encontraram uma movimentação considerada atípica em frente à residência.
Ainda conforme o relato policial, algumas pessoas deixaram o local ao perceber a aproximação da viatura. Pela área externa do imóvel, os policiais visualizaram o homem apontado nas denúncias dentro da residência.
Os militares entraram no imóvel e, durante a abordagem e as buscas, localizaram as 18 porções de maconha e os demais materiais.
Revólver e anotações
A PM também encontrou um revólver calibre 38 com a numeração suprimida e munições.
Foram apreendidos ainda dinheiro, quatro celulares, um notebook e anotações. Segundo a Polícia Militar, os registros podem estar relacionados à contabilidade do tráfico.
O homem alegou que mantinha a arma para defesa pessoal.
Segundo o tenente Ikaro, ele já tinha registros policiais anteriores por roubo.
O homem e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes de Araçatuba. Até a última atualização obtida pela reportagem, a ocorrência ainda era analisada pela autoridade policial.
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