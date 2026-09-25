A Polícia Militar deteve um homem de 35 anos na manhã desta sexta-feira (25), no Residencial Beatriz, em Araçatuba. Durante a ação, foram apreendidas 18 porções de maconha, um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, munições e dinheiro.

Os policiais também recolheram quatro celulares, um notebook e anotações que, segundo a PM, podem estar relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Denúncias levaram PM ao endereço

Segundo o tenente Ikaro, que comandou a ação, a Polícia Militar havia recebido denúncias e informações de moradores sobre possível venda de entorpecentes no imóvel.