A Polícia Civil de Guararapes intensificou, nesta sexta-feira (25), a fiscalização sobre estabelecimentos que atuam com compra, venda, armazenamento e reciclagem de metais e outros materiais. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do município em conjunto com fiscais da Prefeitura.

A operação teve como principal objetivo verificar a procedência dos materiais comercializados e dificultar a circulação de produtos que possam ser provenientes de furtos, roubos e outros crimes contra o patrimônio.

Durante as inspeções, os agentes concentraram a atenção em materiais frequentemente associados a ocorrências de furto, como cobre, fios, cabos e componentes de instalações elétricas. Esses produtos podem ser retirados de residências, comércios, imóveis em construção, obras e estruturas públicas.