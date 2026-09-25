A Polícia Civil de Guararapes intensificou, nesta sexta-feira (25), a fiscalização sobre estabelecimentos que atuam com compra, venda, armazenamento e reciclagem de metais e outros materiais. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do município em conjunto com fiscais da Prefeitura.
A operação teve como principal objetivo verificar a procedência dos materiais comercializados e dificultar a circulação de produtos que possam ser provenientes de furtos, roubos e outros crimes contra o patrimônio.
Durante as inspeções, os agentes concentraram a atenção em materiais frequentemente associados a ocorrências de furto, como cobre, fios, cabos e componentes de instalações elétricas. Esses produtos podem ser retirados de residências, comércios, imóveis em construção, obras e estruturas públicas.
Policiais civis e fiscais municipais analisaram os materiais encontrados nos estabelecimentos, além da documentação apresentada e das informações relacionadas à origem dos produtos. Caso sejam identificadas irregularidades, poderão ser adotadas medidas administrativas e providências no âmbito da polícia judiciária.
Segundo a Polícia Civil, a fiscalização também busca atingir possíveis pontos utilizados para a receptação e o escoamento de materiais furtados, dificultando que produtos de origem ilícita sejam inseridos no mercado.
A iniciativa em Guararapes dá sequência a uma fiscalização realizada anteriormente em Araçatuba, dentro de uma estratégia de ampliar o controle sobre estabelecimentos que trabalham com materiais recicláveis e metais.
De acordo com a corporação, esse tipo de operação deverá ocorrer de forma periódica no município, em parceria com os órgãos municipais. A intenção é manter uma fiscalização permanente e contribuir para a prevenção e repressão de furtos, roubos e crimes de receptação.
A medida também busca pressionar uma das etapas que podem sustentar esse tipo de crime: a comercialização de materiais sem procedência comprovada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.