A Câmara Municipal de Araçatuba analisa na próxima segunda-feira (28) um projeto que cria o programa “Selo Empresa Amiga dos Animais”. A proposta é o primeiro item da pauta da 31ª Sessão Ordinária e será discutida e votada em turno único.

De autoria da vereadora Sol do Autismo, a iniciativa prevê a certificação de empresas que desenvolvam ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Entre as possibilidades estão doações de ração, apoio financeiro ou material, serviços veterinários e campanhas de conscientização sobre guarda responsável, adoção, castração e combate aos maus-tratos.

Caso aprovado, o selo poderá ser concedido nas categorias Bronze, Prata e Ouro, de acordo com o volume de contribuição e a participação das empresas nas ações. As empresas certificadas também poderão utilizar a marca em materiais publicitários e integrar um cadastro público de parceiras da causa animal.