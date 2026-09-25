A Câmara Municipal de Araçatuba analisa na próxima segunda-feira (28) um projeto que cria o programa “Selo Empresa Amiga dos Animais”. A proposta é o primeiro item da pauta da 31ª Sessão Ordinária e será discutida e votada em turno único.
De autoria da vereadora Sol do Autismo, a iniciativa prevê a certificação de empresas que desenvolvam ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Entre as possibilidades estão doações de ração, apoio financeiro ou material, serviços veterinários e campanhas de conscientização sobre guarda responsável, adoção, castração e combate aos maus-tratos.
Caso aprovado, o selo poderá ser concedido nas categorias Bronze, Prata e Ouro, de acordo com o volume de contribuição e a participação das empresas nas ações. As empresas certificadas também poderão utilizar a marca em materiais publicitários e integrar um cadastro público de parceiras da causa animal.
O segundo item da pauta é um projeto do Executivo que autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar de R$ 2,5 milhões. Conforme a proposta, R$ 2 milhões serão destinados com recursos do Tesouro e outros R$ 500 mil terão origem em transferências e convênios federais vinculados.
O recurso será aplicado no Departamento de Assistência Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a justificativa do projeto, a suplementação é necessária para adequar o orçamento aos valores estabelecidos em aditivos do Convênio nº 33/2025, relacionado à execução de ações e serviços de saúde nas unidades de Atenção Primária do município.
Já o terceiro item prevê a denominação de “Gastão Alves Ferreira” para a Rua 3 do Residencial Alpha Park. O projeto é de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro e será apreciado em discussão única e votação.
A sessão começa às 19h e poderá ser acompanhada pela população por meio da transmissão da TV Câmara de Araçatuba no YouTube e nas redes sociais.
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