O fim de semana será marcado por calor intenso e baixa umidade do ar em Araçatuba e cidades da região. A previsão indica predomínio de sol, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas nos próximos dias.
Em Araçatuba, a temperatura máxima deve chegar aos 38°C no domingo (27), segundo o IPMET da Unesp. O mesmo valor está previsto para a segunda-feira (28).
Além do calor, a baixa umidade relativa do ar será outro fator de atenção. Os índices podem chegar a aproximadamente 22%, condição que exige cuidados, principalmente durante os períodos mais quentes do dia.
Já a Defesa Civil do estado aponta que, no norte e oeste do estado de São Paulo, a combinação de altas temperaturas, tempo seco e umidade reduzida também aumenta o risco de ocorrência e propagação de queimadas.
A tendência de tempo estável deve permanecer na maior parte do estado até segunda-feira (28), com temperaturas em elevação.
Nas áreas do leste paulista, a maior concentração de umidade durante a noite pode favorecer a formação de nevoeiros e neblinas nas primeiras horas da manhã, com possibilidade de redução temporária da visibilidade.
No litoral, a influência da umidade vinda do oceano pode provocar chuviscos, principalmente no sábado (26).
A partir de terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal deve aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, sobretudo no sudoeste paulista. A mudança deve interromper temporariamente o predomínio de tempo seco em parte do estado.
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