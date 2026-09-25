O fim de semana será marcado por calor intenso e baixa umidade do ar em Araçatuba e cidades da região. A previsão indica predomínio de sol, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas nos próximos dias.

Em Araçatuba, a temperatura máxima deve chegar aos 38°C no domingo (27), segundo o IPMET da Unesp. O mesmo valor está previsto para a segunda-feira (28).

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar será outro fator de atenção. Os índices podem chegar a aproximadamente 22%, condição que exige cuidados, principalmente durante os períodos mais quentes do dia.