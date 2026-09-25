A Prefeitura de Araçatuba realizou nesta quinta-feira (24) a entrega simbólica do segundo lote de emendas impositivas destinadas a entidades e órgãos municipais. Ao todo, os recursos somam R$ 508.675,59.

Do montante, R$ 449.086 foram destinados a seis instituições que atuam em diferentes áreas do município. Os valores foram indicados por vereadores da atual legislatura.

A Fundação Mirim de Araçatuba receberá R$ 207 mil, enquanto o Clube Amigo dos Animais terá acesso a R$ 100 mil. A Associação Equo Araçatuba foi contemplada com R$ 50 mil.