A Prefeitura de Araçatuba realizou nesta quinta-feira (24) a entrega simbólica do segundo lote de emendas impositivas destinadas a entidades e órgãos municipais. Ao todo, os recursos somam R$ 508.675,59.
Do montante, R$ 449.086 foram destinados a seis instituições que atuam em diferentes áreas do município. Os valores foram indicados por vereadores da atual legislatura.
A Fundação Mirim de Araçatuba receberá R$ 207 mil, enquanto o Clube Amigo dos Animais terá acesso a R$ 100 mil. A Associação Equo Araçatuba foi contemplada com R$ 50 mil.
Também foram destinados R$ 40.086 à Casa Bom Samaritano Manolo Garcia, R$ 27 mil ao Clube da Árvore Araçatuba e R$ 25 mil à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
Outra parte dos recursos será aplicada diretamente em ações das secretarias municipais. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação terá R$ 30 mil para aquisição de um climatizador e R$ 8.272,70 para compra de materiais esportivos.
A UBS da Prata receberá R$ 16.081,49 para aquisição de móveis e equipamentos. Já a Secretaria Municipal de Segurança Pública terá R$ 4.125,40 para a compra de um bebedouro industrial.
Também foram reservados R$ 1.110 para a aquisição de bolas de futebol.
Os repasses fazem parte das emendas impositivas, mecanismo que permite aos vereadores indicar a aplicação de parte dos recursos do orçamento municipal. Para que os valores sejam liberados às instituições, é necessário que a documentação esteja regularizada e que sejam cumpridas as exigências relacionadas à prestação de contas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.