25 de setembro de 2026
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BADY BASSITT

Neguinha: vaca de estimação é morta e esquartejada durante furto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carne foi levada de sítio após invasão
Carne foi levada de sítio após invasão

Uma vaca criada como animal de estimação havia cerca de dez anos foi morta e esquartejada após criminosos invadirem um sítio em Bady Bassitt, a aproximadamente 110 km de Araçatuba. O caso foi descoberto na quinta-feira (24), quando um funcionário chegou à propriedade.

De acordo com os proprietários, os invasores romperam o cadeado da porteira para entrar no local. A família acredita que os criminosos mataram o animal e levaram a carne.

A vaca, chamada de Neguinha, era criada pela família havia aproximadamente uma década. Além dela, a propriedade também abriga outros animais.

O funcionário percebeu que havia algo errado ao encontrar urubus sobrevoando uma área do sítio. Durante uma vistoria pelo pasto, ele localizou os restos do animal e as vísceras.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil como furto. O caso deverá ser investigado para identificar os responsáveis pela invasão e pela morte do animal.

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