Uma vaca criada como animal de estimação havia cerca de dez anos foi morta e esquartejada após criminosos invadirem um sítio em Bady Bassitt, a aproximadamente 110 km de Araçatuba. O caso foi descoberto na quinta-feira (24), quando um funcionário chegou à propriedade.

De acordo com os proprietários, os invasores romperam o cadeado da porteira para entrar no local. A família acredita que os criminosos mataram o animal e levaram a carne.

A vaca, chamada de Neguinha, era criada pela família havia aproximadamente uma década. Além dela, a propriedade também abriga outros animais.