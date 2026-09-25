A morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, interrompeu uma agenda de apresentações que incluía Araçatuba. Os sertanejos tinham show previsto na cidade para 31 de outubro, dentro da turnê comemorativa dos 40 anos da dupla. A apresentação em Araçatuba aparece na agenda divulgada antes do acidente.
Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. A aeronave desapareceu na segunda-feira (21) e os destroços foram encontrados na terça (22). As cinco pessoas que estavam a bordo morreram.
A dupla percorria o país com a “Turnê 40 Anos”, projeto que celebrava quatro décadas de carreira e reunia sucessos de diferentes períodos da trajetória de Rick & Renner.
Agenda previa Araçatuba
A apresentação de 31 de outubro colocaria Araçatuba entre as cidades visitadas pela turnê nos últimos meses de 2026. A agenda divulgada antes da morte de Rick previa compromissos até dezembro.
Entre as apresentações anunciadas estavam Anápolis (GO), em 23 de outubro, Araçatuba, no dia 31, Hidrolândia (GO), em 5 de novembro, Belo Horizonte (MG), no dia 7, e Presidente Castelo Branco (PR), em 26 de novembro.
Em Belo Horizonte, onde a apresentação estava marcada para o Expominas, a produção anunciou o cancelamento e informou que os compradores receberiam reembolso integral.
Últimos shows
Rick & Renner haviam se apresentado em Campo Grande (MS) na sexta-feira (18). No sábado (19), fizeram um evento em Sorriso (MT), última apresentação da dupla antes do acidente.
O helicóptero em que Rick viajava desapareceu na segunda-feira durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados no dia seguinte, após uma operação de busca que mobilizou Bombeiros e apoio aéreo.
As circunstâncias do acidente são investigadas.
Quatro décadas de carreira
Rick e Renner formaram a dupla em 1986, em Brasília. A parceria passou por períodos de separação e foi retomada em 2018. Em 2026, os artistas celebravam os 40 anos da formação com uma turnê especial.
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