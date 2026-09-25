A morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, interrompeu uma agenda de apresentações que incluía Araçatuba. Os sertanejos tinham show previsto na cidade para 31 de outubro, dentro da turnê comemorativa dos 40 anos da dupla. A apresentação em Araçatuba aparece na agenda divulgada antes do acidente.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. A aeronave desapareceu na segunda-feira (21) e os destroços foram encontrados na terça (22). As cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

A dupla percorria o país com a “Turnê 40 Anos”, projeto que celebrava quatro décadas de carreira e reunia sucessos de diferentes períodos da trajetória de Rick & Renner.