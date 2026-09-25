O Ministério Público instaurou procedimento preparatório de inquérito civil para aprofundar a apuração sobre possíveis irregularidades relacionadas a contratos e procedimentos administrativos da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
A medida foi adotada após o encerramento de sucessivos prazos concedidos à Prefeitura para apresentação do relatório final de uma auditoria realizada durante a intervenção municipal no hospital.
A apuração envolve questionamentos sobre a contratação da C.A.F. Serviços Hospitalares Ltda., responsável pela prestação de serviços médicos na Santa Casa.
A contratação também é objeto de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Câmara de Birigui. A comissão foi criada em março para apurar contratos envolvendo o município, a Santa Casa e a empresa, a forma das contratações, dispensas de licitação realizadas em 2025, a atuação da direção técnica e eventual conflito de interesses.
A apuração do Ministério Público ocorre de forma independente.
Auditoria teve prazos prorrogados
A Santa Casa está sob intervenção municipal desde fevereiro de 2022. Em março deste ano, a intervenção instituiu uma auditoria administrativa e financeira para verificar a regularidade dos procedimentos e da execução de contratos assistenciais. A Prefeitura também informou a abertura de sindicância administrativa relacionada aos fatos.
No decorrer da apuração, o Ministério Público solicitou informações à Prefeitura e à direção da Santa Casa sobre as contratações, a auditoria e os procedimentos utilizados para contratar serviços médicos.
A administração municipal solicitou prorrogações de prazo, justificadas, entre outros pontos, pela quantidade de documentos e contratos a serem examinados e pela necessidade de aprofundar as verificações.
Em agosto, diante de nova cobrança do Ministério Público, a Prefeitura informou que os trabalhos ainda estavam em andamento e pediu mais prazo. Também comunicou que informações produzidas pela CEI da Câmara seriam consideradas na conclusão da análise.
Em setembro, houve novo pedido de prazo. Encerrado o período concedido sem a apresentação do relatório, a Promotoria comunicou a Prefeitura sobre a instauração do procedimento preparatório.
A abertura do procedimento permite aprofundar a coleta e a análise de informações, mas não significa que as irregularidades investigadas estejam comprovadas.
Contratos também são investigados pela Câmara
A CEI da Câmara foi constituída por meio do Requerimento nº 84/2026. O documento oficial estabelece entre os objetos da comissão a regularidade das contratações envolvendo Prefeitura, Santa Casa e C.A.F., as dispensas de licitação de 2025, a atuação da direção técnica e eventual conflito de interesses na gestão dos serviços cirúrgicos e hospitalares.
A comissão já realizou oitivas. Em junho, a ex-interventora Sirlei de Paula Pereira e o responsável pela C.A.F., Carlos Antônio Gonçalves de Souza Filho, estiveram entre os ouvidos.
Prefeitura é procurada
A Folha da Região procurou a Prefeitura de Birigui para saber se a administração foi oficialmente comunicada sobre a instauração do procedimento, qual é a situação atual da auditoria e quando o relatório final deverá ser concluído.
Também foi solicitado posicionamento sobre as providências adotadas diante da nova etapa da apuração.
Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.
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