O Ministério Público instaurou procedimento preparatório de inquérito civil para aprofundar a apuração sobre possíveis irregularidades relacionadas a contratos e procedimentos administrativos da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

A medida foi adotada após o encerramento de sucessivos prazos concedidos à Prefeitura para apresentação do relatório final de uma auditoria realizada durante a intervenção municipal no hospital.

A apuração envolve questionamentos sobre a contratação da C.A.F. Serviços Hospitalares Ltda., responsável pela prestação de serviços médicos na Santa Casa.