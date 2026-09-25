25 de setembro de 2026
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SANTA CASA

MP amplia apuração sobre contratos da Santa Casa de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Procedimento foi aberto após Prefeitura não entregar, dentro do prazo, relatório final de auditoria realizada durante intervenção no hospital
Procedimento foi aberto após Prefeitura não entregar, dentro do prazo, relatório final de auditoria realizada durante intervenção no hospital

O Ministério Público instaurou procedimento preparatório de inquérito civil para aprofundar a apuração sobre possíveis irregularidades relacionadas a contratos e procedimentos administrativos da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

A medida foi adotada após o encerramento de sucessivos prazos concedidos à Prefeitura para apresentação do relatório final de uma auditoria realizada durante a intervenção municipal no hospital.

A apuração envolve questionamentos sobre a contratação da C.A.F. Serviços Hospitalares Ltda., responsável pela prestação de serviços médicos na Santa Casa.

A contratação também é objeto de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Câmara de Birigui. A comissão foi criada em março para apurar contratos envolvendo o município, a Santa Casa e a empresa, a forma das contratações, dispensas de licitação realizadas em 2025, a atuação da direção técnica e eventual conflito de interesses.

A apuração do Ministério Público ocorre de forma independente.

Auditoria teve prazos prorrogados

A Santa Casa está sob intervenção municipal desde fevereiro de 2022. Em março deste ano, a intervenção instituiu uma auditoria administrativa e financeira para verificar a regularidade dos procedimentos e da execução de contratos assistenciais. A Prefeitura também informou a abertura de sindicância administrativa relacionada aos fatos.

No decorrer da apuração, o Ministério Público solicitou informações à Prefeitura e à direção da Santa Casa sobre as contratações, a auditoria e os procedimentos utilizados para contratar serviços médicos.

A administração municipal solicitou prorrogações de prazo, justificadas, entre outros pontos, pela quantidade de documentos e contratos a serem examinados e pela necessidade de aprofundar as verificações.

Em agosto, diante de nova cobrança do Ministério Público, a Prefeitura informou que os trabalhos ainda estavam em andamento e pediu mais prazo. Também comunicou que informações produzidas pela CEI da Câmara seriam consideradas na conclusão da análise.

Em setembro, houve novo pedido de prazo. Encerrado o período concedido sem a apresentação do relatório, a Promotoria comunicou a Prefeitura sobre a instauração do procedimento preparatório.

A abertura do procedimento permite aprofundar a coleta e a análise de informações, mas não significa que as irregularidades investigadas estejam comprovadas.

Contratos também são investigados pela Câmara

A CEI da Câmara foi constituída por meio do Requerimento nº 84/2026. O documento oficial estabelece entre os objetos da comissão a regularidade das contratações envolvendo Prefeitura, Santa Casa e C.A.F., as dispensas de licitação de 2025, a atuação da direção técnica e eventual conflito de interesses na gestão dos serviços cirúrgicos e hospitalares.

A comissão já realizou oitivas. Em junho, a ex-interventora Sirlei de Paula Pereira e o responsável pela C.A.F., Carlos Antônio Gonçalves de Souza Filho, estiveram entre os ouvidos.

Prefeitura é procurada

A Folha da Região procurou a Prefeitura de Birigui para saber se a administração foi oficialmente comunicada sobre a instauração do procedimento, qual é a situação atual da auditoria e quando o relatório final deverá ser concluído.

Também foi solicitado posicionamento sobre as providências adotadas diante da nova etapa da apuração.

Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.

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